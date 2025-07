Ceto Medio, l'Inps smaschera la sinistra: di quanto sono cresciuti i salari netti

“I salari netti crescono più del doppio rispetto ai lordi, il potere d’acquisto delle famiglie è salito e i redditi sono aumentati. Altro che declino: con la politica fiscale del governo Meloni, il ceto medio riprende fiato. Anche stavolta i fatti smentiscono la narrazione dell’opposizione”. Fratelli d'Italia smonta il solito giochino della sinistra, che continua a raccontare della "sciagurata" politica economica del governo Meloni. Ma FdI è in buona compagnia.

Luciano Capone, sulle pagine del Foglio, si serve dell'ultimo rapporto Inps per dare il colpo di grazia a Schlein e compagni. Come ricorda il giornalista, è vero che negli ultimi 5 anni le retribuzioni sono aumentate dell'8,3&, mentre i prezzi del 17,4%. Ma è anche vero che le persone non vivono di stipendi lordi, bensì netti. Per questo motivo, l'Inps ha analizzato l’andamento delle retribuzioni nette. Come sottolinea il Foglio, il risultato delle analisi è che le retribuzioni nette sono aumentate molto di più di quelle lorde. In sintesi: le fasce più povere hanno goduto di un incremento della retribuzione netta del 14,5% (a fonte di +7,1 lorda). Quindi la politica fiscale del governo ha più che raddoppiato la crescita dei salari, soprattutto per quelli medio-bassi. Volgendo il nostro sguardo ai nuclei familiari, invece, Sempre i dati dell’Inps indicano che nello stesso periodo il numero di assicurati (27 milioni) è aumentato di 1,5 milioni, soprattutto tra i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Tra l'alto, l'incremento è stato maggiore tra le donne rispetto agli uomini.