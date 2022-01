Galletti e Lo Nigro dopo il Covid tornano alla conduzione di Non stop News su RTL 102.5

Francesco Fredella Francesco Fredella è nato nel 1984. Pugliese d'origine, ma romano d'adozione. Laureato in Lettere e filosofia a pieni voti, è giornalista professionista. Si occupa di gossip da sempre diventando un punto di riferimento nel jet-set televisivo. Collabora con Libero, Il Tempo, Nuovo (Cairo editore). E' uno degli speaker della famiglia RTL102.5, dove conduce un programma di gossip sul digital space. E' opinionista fisso di Raiuno e Pomeriggio5. Vai al blog

“Vaccinatevi, grazie alla scienza vinceremo questa battaglia”: l’appello di Enrico Galletti agli ascoltatori. Ospiti di Non stop News il prof. Francesco Vaia (direttore sanitario dell’Istituto per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma) e l’on. Antonio Tajani (coordinatore nazionale di Forza Italia). A Non Stop News, su RTL 102.5, ritornano in studio Enrico Galletti e Massimo Lo Nigro. Da domani, 10 gennaio 2022, riprenderà il regolare corso della trasmissione d’informazione del mattino di RTL 102.5 con la classica formazione: Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro.

I due giovani giornalisti sono guariti dal Covid dopo due settimane di isolamento. Enrico Galletti, 22 anni, ne approfitta per fare un appello agli italiani: “L’importanza del vaccino è fondamentale in questa fase della Pandemia. Se non fossi stato vaccinato probabilmente sarei finito in ospedale con sintomi molto più forti rispetto a quelli che ho avuto. Per fortuna tantissimi giovani stanno capendo che la battaglia contro il virus si può vincere solo affidandosi alla scienza”. Per Galletti si tratta di un ritorno alla conduzione mentre Massimo Lo Nigro sarà nuovamente in studio, dopo aver condotto nelle ultime due settimane da casa durante l’isolamento.

La puntata di domani sarà ricca di ospiti. Intorno alle 8 è previsto l’intervento del professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, che farà il punto sui contagi e sui vaccini. Alle 8.40, invece, l’intervista all’on. Antonio Tajani - coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito popolare europeo - per parlare della corsa al Quirinale che entrerà nel vivo il 24 gennaio, quando inizieranno le votazioni per il successore di Sergio Mattarella.