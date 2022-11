Lorenzo Giannuzzi pluripremiato nel settore hospitality 

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

Forte Village, Palazzo Fiuggi e Palazzo Doglio festeggiano la stagione 2022 con nuovi prestigiosi premi. Premi nel settore hospitality confermano la strategia che punta al costante mantenimento di un positioning d'eccellenza. È il Forte Village il vincitore del prestigioso riconoscimento “World’s Leading Resort”, ricevuto in occasione dell’attesissima cerimonia di gala dei World Travel Awards 2022 tenutasi venerdì 11 Novembre in Oman. Il premio, riconfermato per ben 24 anni consecutivi, conferma l’unicità del resort nel settore dell’ospitalità a livello mondiale. Un ambito riconoscimento che si aggiunge a quello ricevuto il 10 Novembre -“Eccellenza dell'anno - Sostenibilità - Hôtellerie di Lusso” , in occasione della serata Le Fonti Awards, tenutasi a Palazzo Mezzanotte a Milano. Il Forte Village, diretto ed amministrato da Lorenzo Giannuzzi da oltre 27 anni, è una destinazione unica a livello internazionale non solo per il contesto naturale mozzafiato in cui è immerso - un incantevole parco naturale di 50 ettari, che si affaccia sull’azzurro dell’inimitabile mare della Sardegna del Sud – ma anche per la sua offerta che non trova eguali al mondo. Dalla cucina al benessere, dallo shopping all’intrattenimento fino allo sport (come confermano i riconoscimenti di World’s Leading Sports Academy 2022 e World’s Leading Sports Resort 2022, ottenuti sempre in occasione di World Travel Awards).

Il Resort è anche una location impareggiabile per eventi Mice, come testimoniato dal riconoscimento di Italy’s Best Incentive Hotel 2022 a cura dei World Mice Awards ottenuto lo scorso ottobre. Numerosi i riconoscimenti ricevuti di recente anche a Palazzo Fiuggi, Wellness Medical Retreat a meno di un’ora da Roma, che ad un anno e mezzo dalla sua apertura è riuscito ad affermarsi come una delle destinazioni di benessere più autorevoli al mondo. Tributo all’unicità della struttura e del suo concept innovativo, i numerosi inserimenti nelle più rinomate guide internazionali : la prestigiosa Tatler Spa Guide, la Gold List di Condè Nast Traveller 2022 e il Robb Report Best of the Best 2022, ai quali si sono aggiunti il riconoscimento di World's Best Wellness Retreat 2022, ottenuto in occasione dei World Spa Awards e il “Grand Prix Best Spa & Wellness” a cura Prix Villegiature.

Anche Palazzo Doglio, si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il titolo di “Miglior Hotel in Italia”, in occasione della serata di gala dei World Travel Awards Europe, tenutasi a Maiorca, in Spagna, all’inizio di ottobre. Primo esempio di ospitalità di alta gamma a Cagliari, unico membro della prestigiosa collezione The Leading Hotels of the World in città e parte del network internazionale di Virtuoso, Palazzo Doglio, è riuscito a distinguersi a livello internazionale come tappa irrinunciabile grazie alla combinazione di diversi elementi che lo rendono unico nel suo genere. Un vero e proprio “urbanresort” nel cuore di Cagliari dove i diversi mondi dell’hôtellerie, dell’alta cucina, dello shopping, del benessere, della cultura e dello spettacolo si coniugano in perfetta armonia.

