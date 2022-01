Belen Rodriguez, "penso di averle": la foto con le corna rivela il dramma?

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

12 gennaio 2022 a

a

a

Manuel Bortuzzo dovrebbe abbandonare il GF Vip venerdì o la prossima settimana. Il padre dice che il figlio é dimagrito e che ha perso massa muscolare e aggiunge: “ Il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio. Adesso che non c’è più Aldo Montano, è molto demotivato. Si era affezionato a lui in maniera incredibile. Sicuramente tra loro ci sarà un incontro e non è escluso che sarà proprio Aldo ad andarselo a prendere nella casa.”

Belen Rodriguez in vacanza in Uruguay con l’amica del cuore Patrizia Griffini, l’indimenticabile “Petineuse” del Grande Fratello. Nel bel mezzo del viaggio, l’amica di Belen ha immortalato quest’ultima con il filtro delle corna su Instagram ed è proprio in questo momento che sono giunte le confessioni. Queste sono state le parole di Belen:”Penso di averle”. Ora é caccia a chi gliele ha fatte. Che sia stato Antonino Spinalbese?

In una diretta Instagram Patrizia Pellegrino con la “principessa” Clarissa Selassié e Aineth Stephens ha messo ancora una volta in dubbio la veridicità della storia tra Alex Belli e Soleil Sorge. Ha aggiunto che Alex le avrebbe confidato che sarebbe stata un po’ una “commedia”. Certo che se Soleil ha recitato, è minimo destinata al ruolo di protagonista in un film di Xavier Dolan.

Continua la lotta tra Katia Ricciarelli e Lulú Selassié. Ecco cosa chiosa la soprano:“Ha detto che sono una strega come quella di Biancaneve. A me dice? Che cattiveria e poi ne ha detta un’altra sul mio corpo. Quella ieri mi ha detto ‘mangia così ti ingrassi ancora’. Ci rendiamo conto? Io volevo quasi dirlo ‘ah se fossi come te mi sparerei subito fidati”. E Lulú ha dato prova di educazione anche a tavola: lei e la sorella Jessica s’infilano il coltello in bocca.

Tutti a gioire al GF Vip per il fatto che il pubblico non abbia salvato Soleil Sorge, ma Natlahie Caldonazzo . Mariana Trevisan, lei si sempre piú regina cattiva nei modi e nel look, incolpa Katia Ricciarelli: “Quello che è successo è un segnale pazzesco. – riporta Biccy – Lei poi mi ha difeso contro Katia sul discorso della madre… Le cose stanno cambiando, guarda come il loro atteggiamento è diverso. Hanno perso il potere che avevano. Anche il fotomontaggio che hanno fatto vedere a inizio puntata dice tanto. Io ero scioccata quando ho visto quella foto di loro tre. La gente avrà capito quello che mi hanno fatto Sole e Katia. Anche se Katia in qualche modo è cambiata in questi giorni. Mi si avvicina e mi parla. Sembra come se mi voglia chiedere perdono a modo suo e questo lo apprezzo. L’altra invece no, zero, la mattina nemmeno mi saluta. Katia con me ha cercato di difenderla e mi ha detto ‘visto Soleil oggi ha lavato tutta casa’ E te credo, è la prima volta che pulisce in 5 mesi!“. Ma cosa hanno fatto di così tremendo? Non lo sa lei e nemmeno la sua corte dei miracoli. Comunque nella notte Soleil ha pianto a causa degli altri come una Cenerentola qualunque.

Nonostante abbiano appena preso casa insieme, negli ambienti discografici gira voce che ci sia aria di crisi tra Damiano David, leader dei Maneskin,e la compagna Giorgia Soleri. Si dice che soprattutto a livello internazionale, le uscite di lei non siano molto apprezzate e danneggerebbero la carriera del gruppo…

Tra un Giucas Casella che ha fatto la proposta di matrimonio alla sua Valeria (che si é esibita in cinguettii degni dei Nuovi Mostri) e un addormentato Kabir Bedi sempre più “ tigre della magnesia “, Soleil ha rimproverato a Gianmaria Antinolfi di legarsi sempre a donna vip pur di apparire. Il ragazzo le ha risposto che anche lei ha organizzato una paparazzata con Andrea Iannone. Soleil non ha risposto, lo aveva già fatto ai tempi dicendo che l’ex di Belen Rodriguez é solo un amico e non è il suo tipo.

Delia Duran sta per entrare nella casa del GF Vip e già ieri sera in collegamento dalla stanza d’albergo dove si trova ha sclerato contro il “marito” Alex Belli reo di commentare sui social ogni dichiarazione di Soleil. L’attore, che non è d’accordo sul fatto che lei entri nella casa, durante una pausa pubblicitaria, è uscito perché sembrava che Delia volesse rinunciare al GF Vip, un controsenso. Ma chi ci crede? Il teatrino continua, ma lei recita davvero male…

Esilaranti le dichiarazioni di Sophie Codegoni innamorata del suo Alessandro Basciano: “Non vogliamo andare in esposizione…teniamo un po’ di privacy”. Ma cosa ci fanno allora al GF Vip?

Cristiano Malgioglio ha confidato che a un concerto di Britney Spears è stato punto da una zanzara nelle parti intime e di essersene andato per farsi medicare all’ospedale. Aveva paura di uno shock anafilattico…

Proseguono le serate con musica al Parioli a Milano. Tanti famosi dj si alternano alla console e accompagnano gli avventori durante la cena. Il tutto supervisionato dalla patron Francesca Leggieri. Dai Twins a Ben dj per spaziare dalle sonorità soft, vedi Bruno Martino o Pino Donaggio, ai ritmi attuali.

Saltata la festa a Villa Oleandra causa Covid, pare che George Clooney si sia dedicato a quella che parrebbe la sua ultima passione ovvero i ritocchini estetici. In effetti negli ultimi cinque anni l’attore non sembra invecchiato di un giorno.

Nasce a Lecce la nuova realtà internazionale legata al mondo dell’arte.

Palazzo delle Arti uno straordinario connubio tra l’arte moderna e l'arte contemporanea. Racconta

Uno spazio vissuto come un viaggio a ritroso nel tempo che ripercorre le epoche e dialoga con il suo pubblico, raccontando le varie correnti artistiche con tele, sculture e fotografie.

Una nuova concezione di dividere e organizzare la storia dell’arte, una modalità non convenzionale di educare alla bellezza.

Titolare di Art&Co Gallerie con Simone Viola, l'imprenditore Tiziano Giurin, presente nell'universo dell'arte da quasi trent’anni.

Da un’idea visionaria è nato il progetto di legare con un fil rouge l'intera penisola attraverso l’arte.

Un sognatore che non si è mai arreso, riparte dalla splendida Puglia.

Questa incredibile galleria-museo rappresenta finalmente il punto di contatto dell’arte con il Sud Italia, un vero e proprio riscatto artistico - culturale.

Palazzo delle Arti è a tutti gli effetti , una delle più grandi gallerie private italiane con i suoi immensi spazi espositivi, ed eccezionali opere in mostra conferma che l’arte è eterna, unisce e non divide.

La collaborazione con Massimo Ferrarotti, Presidente di Spirale Milano, garantisce al Palazzo delle Arti un solido sguardo al passato e un attento scouting verso il presente e il futuro.

Filo apre il 2022 lavorando a pieno regime all’organizzazione della 57a edizione, in programma a MiCo – Milano Convention Center il 23 e 24 febbraio 2022.La 57a edizione di Filo si svolgerà il 23 e 24 febbraio a MiCo – Milano Convention Center (via Gattamelata 5). La fiera è incentrata sui filati, sulle fibre e sui materiali destinati all’alto di gamma. Vengono confermate e ampliate le aree dedicate alla sostenibilità e alla maglieria.In vista della 57a edizione di Filo, la maggior parte degli espositori ha già confermato la partecipazione. Tuttavia, è ancora possibile prenotare uno spazio espositivo scrivendo a [email protected] Oppure le aziende possono contattare la segreteria al numero +39 015 84 83 271.La 57a edizione di Filo si tiene in totale sicurezza per espositori e visitatori grazie ai protocolli di misure anti-Covid che prevedono l’obbligo di pre-registrazione online (i pre-accrediti saranno aperti tra breve) e l’accesso consentito solo a chi ha il Green Pass rafforzato. Gli spazi fieristici saranno sanificati quotidianamente; lungo il percorso espositivo saranno poi dislocati dispenser di gel igienizzante, a disposizione dei partecipanti.