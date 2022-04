Belen Rodriguez su OnlyFans? Fedez, una "pulsione" piccantissima...

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

20 aprile 2022 a

a

a

Con Belen Rodriguez, al programma “Muschio Selvaggio”, Fedez ha chiesto alla showgirl se avesse un profilo su OnlyFans. Poi ecco la rivelazione che di certo non è passata in osservato a tutti i telespettatori del programma:”Belén tu hai Only Fans? Io e mia moglie ne abbiamo parlato. Mia moglie potrebbe pubblicare solo foto dei piedi. Non dei nostri piedi insieme, solo di quelli di Chiara. Poi magari i soldi li dà in beneficenza.” Dobbiamo aspettarci anche foto hot della coppia Fedez-Ferragni?

Al Coachella, i Maneskin hanno infiammato la platea non solo con la musica, ma anche per l’abbigliamento di Damiano : il leader del gruppo era un incrocio tra una bella da saloon per la vestaglia è una mistress sadomaso per gli stivali, le mutande e il corpino a striscie. Tutto in latex.

Tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini pareva andasse tutto a gonfie vele con la benedizione della di lui mamma Alba Parietti, ma ora la ragazza ha cancellato tutte le foto di coppia da Instagram e lui non l’ha invitata alla sua festa di compleanno. Ci sarebbe di mezzo una ragazza bionda. Si tratta di Sonia Lorenzini?

Flavia Vento per quasi un anno ha creduto di parlare con Tom Cruise sino a che il millantatore non le ha chiesto soldi. Ora dice che il vero Tom Cruise la segue su Twitter. Tra un po’ ci dirà che l’attore vede La Pupa e il Secchione, il programma da cui la Vento é fuggita…

Ha fatto il giro del mondo la notizia della rottura tra Rihanna e A$AP Rocky, tra poco genitori. Notizia smentita da molto insieme al tradimento del rapper con la stilista Amina Muaddi. La notizia fake é stata data dall’influencer Louis Via Roma.

Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, ha fatto una gaffe nel corso delle nomination dell’Isola dei Famosi. Per un attimo il ragazzo ha inconsapevolmente (?) fatto credere alla conduttrice Ilary Blasi, agli opinionisti e al pubblico di essere omosessuale dicendo : “Sono dell’altra sponda “. La conduttrice Ilary Blasi giá gongolava per lo scoop, ma il ragazzo parlava di fede calcistica…

Jeremias Rodriguez annuncia: “Ho bisogno di vedere la mia fidanzata, voglio abbandonare l’Isola. Sono sicurissimo”. Carattere difficile, ma funzionale al gioco. Se se ne va anche Cicciolina, ora in nomination con Nick, Marco Senise e Roger ed Estefania, il gioco avrà molto pepe in meno. Ma chi rimane,a parte la Staller, che ha fatto amicizia con Licia Nunez, di veramente famoso?

Proprio Licia Nunez all’Isola dei Famosi si è subito inserita nel gruppo e su di lei si è fiondato Edoardo Tavassi che nel reality vorrebbe trovare la donna della sua vita. Vladimir Luxuria in studio ha precisato che l’ “articolo” potrebbe non interessare alla Nunez che nella vita é stata fidanzata con Imma Battaglia e Barbara Eboli. Ora é single…

Spumeggiante cena di gala al milanese Parioli organizzata da Daniela Iavarone con Premio alla Carriera a Sandra Milo: tra i presenti Elda Panniello,la Marchesa Maria Alberta Viviani Cervi,il generale Alfonso Miro , Stefano Bolognini,Alberto Veronesi, il grande Francesco Alberoni . Il ricavato della sera é stato devoluto ai City Angels per la missione in Ucraina. Poesie della grande Sandra Milo recitate da Emanuele Fortunati mentre il violinista Leonardo Moretti ha deliziato gli ospiti.

Tra gli ospiti ad animare il 310° Cenacolo Artom, da Exit Gatronomia Urbana a Milano, la celebre Angela Missioni, Red Canzian e il tenore Dave Monaco, Melania Rizzoli, Camilla Baresani e Eliana Miglio. Arturo Artom ha detto: "Un incontro tra talenti che condividono la loro vita e la loro esperienza. Sto raccogliendo gli incredibili aneddoti di queste serate per fare uscire un libro il prossimo anno”. Gran finale con il duetto di Canzian e Monaco con “Caruso”.

Il Museo Poldi Pezzoli di Milano, nell’ambito della sua linea espositiva volta a incoraggiare il dialogo tra antico e contemporaneo, insieme alla Galleria kaufmann repetto, presenta la mostra personale Nicolas Party: Triptych, sino al 27 giugno 2022. É la prima mostra personale in un museo in Italia per Nicolas Party grazie anche all’interessamento di Umberta Gussalli Beretta.

La scrittrice e artista internazionale Melanie Francesca, ha presentato il suo nuovo e avvincente romanzo “Il Maestro”, edito da Cairo Editore.

La protagonista abbina la sua immagine di donna contemporanea a un disincanto di fondo con il quale affronta, da un osservatorio privilegiato, la vita che le ruota intorno, tra Dubai e Abu Dhabi, tra giri in barca e castelli di sabbia, durante il lockdown.A ospitare la presentazione è stato il noto ristorante meneghino Le Muse, a viale Pasubio, che ha servito agli ospiti giornalisti, del mondo della cultura e dello spettacolo un menù raffinato.A moderare la presentazione è intervenuto il Professor Stefano Zecchi, che insieme all’autrice ha toccato i punti salienti della narrazione, offrendo ai presenti spunti e riflessioni su Anna, la protagonista del libro.

Hanno preso parte alla presentazione il direttore di Novella2000 Roberto Alessi, la direttrice di Ora Lorella Ridenti, i giornalisti Ivan Rota, Cristina Zuech, Patrizia Groppelli, lo speaker radiofonico Fernando Proce e molti altri.

Hanno, inoltre partecipato, Walter Zenga, Antonio Zequila, Angelica Preziosi, Biagio D’Anelli e la cantante Regina.

Melanie Francesca è giornalista di costume, scrittrice, artista e personaggio televisivo. Ha pubblicato tredici libri che spaziano dal romanzo alla poesia e hanno avuto madrine di eccezione come Fernanda Pivano e Barbara Alberti. Come artista diplomata all’Accademia di Belle Arti a Venezia, Melanie Francesca ha esposto a Parigi, Milano, Mosca e in Medio Oriente. Con l’opera The Box ha partecipato ad Art Dubai nel 2016 sotto il Patrocinio del Ministro della Cultura degli Emirati Arabi e successivamente nella galleria Cap Contemporary Art Platform. Vive tra Dubai e Lugano.

Il dottor Giovanni Mostacchi, in rappresentanza delle aziende di famiglia, la Valtplastc spa, il piu grosso produttore di materiali di rivestimenti di facciata della Regione Lombardia, e la Pezzini contract societa’ leader nell’arredamento di interni di case di pregio, nel contract di alberghi, in italia e all’estero, oltre che della rivendita dei migliori marchi presso il prestigioso stabilimento di Morbegno in Valtellina.

Nella giornata di martedì 5 aprile ha seguito personalmente la consegna dei 50 materassi donati alla casa di accoglienza Elio Fiorucci, dove i City Angels a breve inizieranno ad ospitare persone indigenti della città’ di Milano.



L’incontro con il presidente dei City Angels e’ stato un particolare momento di condivisione dei progetti dell’associazione ai quali va tutto il nostro sostegno, i city angel sono la garanzia di una donazione ben spesa, quanto la presenza della madrina dei City Angels Daniela Javarrone che ha fatto da traid d’union tra le diverse realta’ ed e' stata come sempre per tutti motivo di un piacevole incontro. Si ringrazia il dottor Simone Paramatti per aver potuto dare questo aiuto.



Sembrano dei golosi sorbetti sia per il colore sia per il profumo delizioso, i nuovi prodotti per capelli della nota lookmaker Katia Ricci. Quattro trattamenti completi per quattro diverse esigenze:” idratazione anti-aging, volume, nutrimento, effetto lifting ed anticrespo, con quattro principi attivi:” acido ialuronico, collagene, argan e cheratina”.

Shampoo, maschera, siero, la linea è completa di tutto ed interessante è anche il trattamento strong anticaduta al peperoncino.

L’intera collezione è in vendita in esclusiva nel salone di Milano , unico neo, alcuni must have sono già sold out.