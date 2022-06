Michelle Hunziker e Giovanni? "C'è chi mette in dubbio che..."

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

Dopo aver chiuso la storia d’amore e di conseguenza il matrimonio con Tomaso Trussardi, sembra che Michelle Hunziker abbia di nuovo ritrovato l’amore con il medico sardo e ex concorrente del Grande Fratello Giovanni Angiolini. La conduttrice svizzera si è concessa il primo weekend insieme alla sua nuova fiamma mostrandosi insieme sui social. C’é chi mette in dubbio la veridicità di questa relazione.

Nessun film porno per Arisa e Rocco Siffredi. Le due star hanno un progetto discografico molto particolare. In uscita, si dice , a settembre. Materiale top secret , ma non si tratta di solo sesso. Sulla scia delle scandalosa Je t’aime, moi non plus “ansimata “ decenni orso da Jane Birkin e Serge Gainsbourg.

Regina dell’ Isola dei Famosi, ma anche delle bufale. Carmen Di Pietro ha sempre detto che il figlio non esce mai nemmeno il sabato e che non é mai stato in vacanza da solo. Lo sgamatissimo figlio é stato al gioco. In verità esce sempre da solo ed é stato a Londra a studiare…

Ieri sera, sempre Alessandro Iannoni ha finto di mostrarsi geloso dell’amicizia della mamma Carmen Di Pietro con il palestrato e tatuatissimo Luca Daffrè . Lei lo chiama “il mio toy boy” e lui dice di preferirla alla giovane Maria Laura De Vitis. Vabbé…

Dopo la scorsa puntata de L’Isola dei Famosi , è crisi tra Lory Del Santo e Marco Cucolo. Dopo aver mostrato un estratto della lite tra Lory e Marco avvenuta nel residence in Honduras, dove lei lo ha invitato a tornarsene a casa della di lui mamma. Lui non l’ha difesa da gruppo è in collegamento è andata su tutte le furie e non ha voluto sentir ragioni. Cambierà idea? La Del Santo si é anche scagliata contro Vladimir Luxuria accusandola di aver dato una falsa immagine di lei.

Primo finalista dell’Isola dei Famosi é Nicolas Vaporidis. Torna in Italia Gennaro Auletto che perde al televoto contro l’imbattibile Pamela “non è la Rai” Petrarolo. A fine puntata a ad andare in nomination per volere dei naufraghi è Nick. La leader Carmen Di Pietro ha invece mandato in nomination Mercedesz Henger. Si é aperto ufficialmente il televoto tra i nominati: chi vuoi eliminare tra Nick e Mercedesz Henger?

Alba Parietti ha scoperto che negli ultimi tempi gli sono spariti da casa numerosi capi di abbigliamento tra cui alcuni abiti del suo amico Gianni Versace e diverse scarpe di Jimmy Choo. Pur sospettando di alcune persone, ha deciso di non denunciarle. Da quando é legata a Fabio Adami é diventata un agnellino.

Torna la voce di un’intensa amicizia tra Andrea Delogu e Stefano De Martino che insieme conducono il programma Tonica. Lei peró é legata al giovane modello Luigi Bruno. Per De Martino alcuni parlano di crisi con la ritrovata Belen Rodriguez che ha pubblicato un post sibillino con una frase da una canzone di Jovanotti: “Buonanotte con delle verità…”. Boh!

Loredana Berté come sempre dalla parte dei giovani. Ora a accettato di fare un duetto con Franco 126, romano di Trastevere. La canzone Mare Malinconia é, come dice lei, un bomba. Diversa da tutti i tormentoni estivi, un mix tra rap e sonorità napoletane stile Murolo. Secondo molti critici la più bella canzone dell’anno. Da ascoltare.

LA MILANESIANA, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, ospita una serata dedicata interamente al grande cinema con Abel Ferrara: il 17 giugno all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano.Una serata dal programma ricco che si aprirà con la proiezione del cortometraggio di Chiara Caselli “Molly Bloom” (2016, 20’), presentato al Festival di Venezia 73 nella sezione Orizzonti.

Selvaggia Roma ha così commentato il compleanno dì Lulú Selassiè:”Vedo manichini e poca verità. Dovrebbe festeggiare con i suoi veri amici , una pizza e una birra in compagnia, meno trucco, un jeans, una maglietta e tanti abbracci da chi sul serio le vuole un gran bene”. Giacomo Urtis ha risposto per le rime : “Ci conosciamo, con le sorelle Selassié e gli amici c’erano, ma ovviamente non abbiamo fatto la foto con la squadra di calcio. Quando ti senti triste e vuoi dei brividi, pensa alla tua vita, al tuo percorso, al GF oppure alla tua carriera da attrice”.



Milano SampleSale ritorna con l’appuntamento più atteso dellla stagione, quello del beachwear. Una private sale colma di affari e griffes d’eccellenza a prezzi super vantaggiosi. Molto bello lo show-room posizionato nella Milano della moda, in via Savona 97. Come poterci essere? È di prassi la registrazione al sito : www.milanosamplesale.com



L’intramontabile Milano Fashion Week ritorna dal 17 al 21 giugno per la terza edizione, dedicata alla moda maschile. Il calendario si presenta fitto di appuntamenti, tra presentazioni, sfilate e i tanto attesi eventi in presenza.

Tra i consueti “big” della moda internazionale e i brand emergenti che presenteranno le loro nuove collezioni, si fa strada una novità assoluta nel panorama della kermesse.

Si tratta di Gianni Rando, eclettico “Hair Couturier” modicano, che dopo aver inaugurato il suo Salone “GIANNI RANDO PRIVÉ”, in Corso Garibaldi 30 a Milano, sugella questo suo traguardo presentando l’imperdibile evento dal titolo “LOVE IS IN THE H/AIR”.

Dieci anni fa apre il suo primo Salone a Modica, divenuto oggi un’istituzione a livello locale per la cura dei capelli, di cui ancora rappresenta il cuore pulsante. L’intraprendenza, combinata alla passione per il suo lavoro e la determinazione, hanno consentito all’artista di farsi spazio proprio laddove desiderava, a Milano, nel centro nevralgico del Brera Design District: un sogno divenuto realtà!

Stile, eleganza e raffinatezza sono gli elementi che caratterizzano i suoi “haircuts”, che attraverso le ispirazioni artistiche e le magiche mani, riesce a trasformare in autentici capolavori.

Personalità poliedrica, Gianni è anche Global Ambassador di Alfaparf Milano, leader nel settore dei prodotti professionali per capelli, che lo vede impegnato in giro per il mondo nella conduzione di show e seminari.

Carattere mite, attento ai dettagli, tanto esplosivo e travolgente nelle sue manifestazioni artistiche quanto pragmatico e determinato quando si tratta di affrontare sfide professionali e di vita, Gianni Rando, presenterà per la Milano Fashion Week, in collaborazione con Globo Communication, l’evento “LOVE IS IN THE H/AIR”.

L’appuntamento si terrà venerdì 17 giugno nel PRIVÉ di uno dei locali che più fanno tendenza a Milano, ARIA CLUB, in via Palazzetto dello Sport 14, dalle ore 19.30 alle ore 22 e verrà seguito dal Following Party a partire dalle ore 23. La splendidastruttura della discoteca è situata nella verde ed elegantissima zona San Siro, tra l’Ippodromo e il Cavallo di Leonardo da Vinci.

La location di ARIA CLUB si trasformerà per l’occasione in un set fotografico ispirato e dedicato a uno dei più grandi maestri della fotografia, Richard Avedon, con il quale Gianni condivide la ricerca della perfezione. Modelli e modelle, con le acconciature caratterizzate dallo stile inconfondibile di Gianni Rando, daranno vita ad un vero e proprio Shooting Show che si svolgerà al ritmo delle inimitabili selezioni musicali della Diva DJ Cori Amenta.

Una tre giorni dedicata all’innovazione con tavole rotonde e la presentazione dei progetti valutati da una giuria di esperti. Il Premio Best Practices per l’innovazione, giunto alla XVI edizione e nato su proposta del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno, torna alla Stazione Marittima di Salerno, il 15 e 16 giugno e il 17 giugno nel Salone Genovesi della Camera di Commercio di Salerno. L’iniziativa è organizzata da Confindustria Salerno in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno, Sviluppo Campania e con i main partner Terna e Banca di Credito Popolare.



Culmine dell’edizione sarà la premiazione del 16 giugno - a partire dalle 16:00 con gli interventi dell’assessore della Regione Campania alla Ricerca, Innovazione e Startup Valeria Fascione e Danilo Iervolino, Presidente US Salernitana 1919 e Founder Università Telematica Pegaso - e del 17 giugno alle ore 16:00 con i talk di Antonio Ferraioli, Presidente Confindustria Salerno, Andrea Prete, Presidente Unioncamere e Vincenzo Boccia, Presidente LUISS sul tema Le Organizzazioni ad alto capitale umano moderati da Alex Giordano, Docente di Marketing e Trasformazione Digitale Università Federico II Napoli.



Tante le presenze istituzionali, accademiche, imprenditoriali e legate al mondo dell’innovazione che parteciperanno al Premio Best Practices per l’Innovazione 2022 (in ordine cronologico di agenda): Antonio Ferraioli, Presidente Confindustria Salerno; Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno; Vincenzo Loia, Rettore Università degli Studi di Salerno; Giuseppe Gallo, Vice presidente Vicario Camera di Commercio di Salerno; Francesco Serravalle, Presidente Servizi Innovativi Confindustria Salerno; Marco Pietrucci, Head Of Innovation Terna; Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione con il Sud; Domenico Credendino, Presidente Fondazione Carisal; Antonia Autuori, Presidente Fondazione della Comunità Salernitana; Carlo Crudele, Vice Presidente Banca Campania Centro; Antonino Del Gatto, CCO Banca di Credito Popolare; Pierluigi Rippa, Responsabile START CUP Campania “Mario Raffa”; Luigi Mazza, People & Corporate Relations Director ITALIACAMP; Marco Gambardella, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno; Andrea Marangione, Vice Presidente Giovani Imprenditori Confindustria; Alessandra Bechi Vice Direttore AIFI, Erika Mancuso, Laboratorio Valorizzazione delle Risorse nei Sistemi Produttivi e Territoriali – Enea; Antonio Pietrosanto, Delegato alla Terza Missione Università degli Studi di Salerno; Giuseppe Rinaldi, CEO Isolkappa; Lina Piccolo, Presidente Comitato Piccola Industria Confindustria Salerno; Giovanni Baroni, Presidente Piccola Industria Confindustria; Salvatore Mirante, Responsabile Banca Sella Campania; Marco Bitetti, Head of Terna Academy; Stefano Azzalin, CEO dPixel; Edoardo Imperiale, Direttore Campania DIH; Antonio Palumbo, Chief Consumer, Business & Medium Market Office TIM; Paolo Landoni Politecnico di Torino. Tutte personalità di spicco in diversi settori d’azione che conferiscono prestigio e contenuti interessanti al Premio Best Practices per l’Innovazione e che parteciperanno a dibattiti e tavole rotonde: “Il ruolo degli ecosistemi per l’innovazione sociale”, “Le organizzazioni ad alto capitale umano”, “Green tech: la rivoluzione verde è cominciata”, “Futuro digitale. Le sfide per le imprese”.



Creatività e contaminazione sono le parole chiave del Premio Best Practices, che promuove la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità in Italia, generando un meccanismo virtuoso di condivisione delle progettualità migliori tra imprese, spin off e start up. Il Premio diventa, quindi, occasione di incontro tra domanda e offerta di innovazione e favorisce sinergie che, negli anni, hanno costruito un ecosistema che ha dato vita a tante nuove idee e a tante nuove iniziative imprenditoriali. In questa XVI edizione, tutta in presenza, ritorna anche l’Hackathon promosso da Terna, facilitato da Rete Mediterranea per l’Innovazione, insieme agli studenti di alcune scuole secondarie e Università di Salerno, con l’obiettivo di favorire soluzioni innovative a problemi reali. Gli studenti universitari saranno coinvolti anche nella sezione Idea Generation, finalizzata a sviluppare soluzioni innovative su tematiche d’impresa e organizzata in collaborazione con l’Ateneo di Salerno e i team X-labs della Luiss Guido Carli.

L'IIS Enzo Ferrari di Castellammare di Stabia, per celebrare un anno di lavoro e di impegno, ha dato vita alla suggestiva serata SEA VISION Fashion&Talents. Tenutosi nella splendida location dello Yacht Club Marina di Stabia, e nato dall’idea della Dirigente scolastica Dott.ssa Giovanna Izzo, l’evento ha avuto uno straordinario successo di pubblico e critica, ed è stato in grado di testimoniare che quando la scuola è in comunità con le famiglie e il territorio, i sogni si trasformano in progetti e i progetti in realtà.

Nella serata SEA VISION Fashion&Talents, condotto da Iolanda Pomposelli, e a cura dall’agenzia WELOVO, è stata presentata la collezione “Ocean’s green”, realizzata attraverso il lavoro dei docenti dell'indirizzo Industria ed artigianato per il Made in Italy e la creatività di Luisa Casillo della Sartoria Mattia, che ha saputo guidare con maestria gli studenti, rappresentando un punto di arrivo per la loro progettualità professionale. Un lodevole esempio di sinergia e collaborazione.



L’evento dedicato al lavoro e alle competenze legate al mondo del fashion e della comunicazione è stato impreziosito dalla presenza di un ospite d’eccezione, lo stilista due volte Premio Europeo Oscar della Moda, Nino Lettieri, recentemente nominato Esperto di Moda per il Museo della Moda di Napoli. Durante la serata, il couturier Lettieri ha presentato due sue meravigliose creazioni della collezione di Kaftans Luxury Spring/Summer 2022, indossate dalle studentesse dell’Istituto Ferrari. La collezione di kaftani, ispirata da un quadro dell’artista iraniano Dayan Nazari, nasce dal progetto di una linea di pret-à-porter distribuita in Italia ed Europa. Multicolor le sete stampate. Chiffon, georgette e satin, bordate con volants, nei colori del nero, pervinca, giallo e bianco. La collection Kaftans Luxury di Nino Lettieri è stata presentata a Cuba l’aprile scorso, dove ha ricevuto molteplici consensi da tutto il Sud America. Sul palco, Nino Lettieri ha dichiarato: “Sono davvero colpito dalle creazioni degli studenti dell’Istituto Enzo Ferrari. I capi d'abbigliamento realizzati sono bellissimi e di gran gusto. Ottima la scelta dei tessuti e dei colori. Non mi aspettavo tanta bravura e abilità in ragazzi così giovani. Ho già individuato dei nuovi talenti che mi piacerebbe seguissero uno stage presso il mio atelier”.



La collezione Ocean’s green per l’evento SEA VISION Fashion&Talents sboccia dal desiderio di trasportare le persone nell’incantata e misteriosa atmosfera sottomarina e, al tempo stesso, indurre a riflettere sullo stato di salute delle acque del pianeta. L’oceano e le sue acque sono diventati, così, fonte d’impulso e hanno illuminato la creatività della progettazione degli abiti realizzati, indossati dalle stesse allieve dell’Istituto Superiore Enzo Ferrari. Si è immaginato l’oceano incostante e metamorfico, quale luogo di libertà, rifugio, fuga, quintessenza dell’instabilità, che con il suo perenne movimento e la sua vastità può dividere, isolare, intimorire, ma anche mutare, unire e diventare ponte tra terre diverse.



Il colore protagonista è stato il blu, con le sue sfumature irresistibili che vanno dal blu oltremare all’azzurro, dal celeste al turchese, fino ad arrivare al blu acquamarina. Abiti con volant e linee fluttuanti a rievocare l’andamento delle onde del mare, arricchiti da dettagli plissettati come le squame dei pesci. Una selezione di tessuti perlati come la luna sul mare. Ed ancora costumi, parei, accessori. Il tutto tra paillettes, pietre, conchiglie, reti da pesca e coralli.



Sulla catwalk le opere sartoriali realizzate dagli studenti dell'indirizzo Industria ed artigianato per il Made in Italy hanno incantato il pubblico. Ben tredici le sfilate: Ocean Swimming Blue, Ocean Blazing Sun, Ocean Deep Sea, Ocean Sea Surf Blue And White, Ocean Smal Lights, Ocean Algae, Ocean Sea Strawberry, Ocean Shade of Green Ocean’s Green, Ocean Brilliant’s Star, Ocean Blue Electric Waves, Ocean Sand of the Shoreline, Ocean Eccentric Red Coral, Ocean Deep Blue Seabed.



Questa serata ha rappresentato una grande opportunità, per ognuno degli allievi, di confrontarsi realmente e fattivamente con il mondo del lavoro. Una spinta per dare sempre di più e affrontare nuove sfide.



Una notte magica all'insegna della moda, dell’estro e della raffinatezza, in grado di far vivere a tutti i suoi ospiti momenti unici di condivisione e bellezza.



Al Sea Vision fashion&talents trionfa, quindi, la creatività degli studenti dell’Istituto Enzo Ferrari. Nuovi talentuosi stilisti del terzo millennio che daranno certamente lustro all’Italia, riportando in auge il brand Made in Italy e l’handmade.

Dalla città di Salerno ai palcoscenici più importanti dello star system nazionale. Questo il percorso fatto da Federica Berra e Mary Barra, le due colonne su cui regge tutto il progetto “Your Mood”.



Un progetto che giovedì 26 maggioha compiuto i suoi primi 7 anni di attività, e per questa occasione si terrà un party esclusivo presso Palazzo Dama / Pacifico Ristorante di Roma, sul Lungotevere Arnaldo da Brescia.



Un dinner party elegante e raffinato così come lo è il progetto Your Mood. Non è un caso che Federica e Mary si occupino da anni del management digital in esclusiva di talent come Cristiano Caccamo, Rocio Morales, Francesco Arca, Gianmarco Saurino, Pierpaolo Spollon, Arianna Montefiori, Ivana Lotito, Laura Adriani, Rosa Diletta Rossi, Vittorio Magazzù, Emanuela Rei, Giorgia Gianetiempo, Luca Turco, Martina Chiella e Camilla Sentuti.



Oltre a collaborare anche con altri volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema e della TV, il progetto di Federica e Mary si occupa anche di digital strategy e digital campaigns. Grazie al network Your Mood, composto da influencer del mondo della moda e del lifestyle, vengono offerte soluzioni di digital marketing efficaci ed efficienti per aumentare la notorietà di un brand ed il suo posizionamento non solo sul web, come ad esempio produzioni di format e web-series, spot pubblicitari per televisione e web e videoclip musicali.



Un progetto articolato e consolidatosi nel tempo grazie all’intuizione di due giovani donne del Sud. Due personalità diverse per attitudine ed inclinazioni ma che insieme, animate dalla stessa passione e dalla determinazione, portano avanti da 7 anni una realtà solida ed affermata come “Your Mood”, una vera e propria talent boutique. Boutique proprio nell’accezione letterale del termine come realtà ricercata e raffinata.



Federica Berra, laureata in Scienze della Comunicazione, adora tutto ciò che è fashion, il mondo degli eventi e le pubbliche relazioni. E grazie ad anni di esperienza nel settore e alle sue innate doti di affabilità e perspicacia, contribuisce ogni giorno al successo di Your Mood, curandone le relazioni commerciali. In qualità di Talent Manager, riesce a costruire con i talent un rapporto professionale ma soprattutto umano fatto di stima e rispetto reciproco, fondamenti per la buona riuscita di qualsiasi progetto.



Mary Barra, invece, è laureata alla “Sapienza” di Roma in Lettere e Filosofia, indirizzo Forme e Tecniche dello Spettacolo e specializzata poi nel Management degli eventi. Negli anni passati ha collaborato sin da giovanissima con importanti manifestazioni internazionali quali il Giffoni Film Festival ed il Roma Fiction Fest. Curatrice della scrittura di progetti, di cui supervisiona la produzione, Mary gestisce anche tutte le relazioni gestionali e amministrative sia per i clienti che per i talent.



“Crediamo fortemente nel concetto di squadra e di team – affermano Mary e Federica – Per questo siamo riuscite a creare un gruppo coeso, propositivo e sempre pronto ad affrontare nuove sfide”.



Al loro fianco, infatti, ci sono le account Anna Chiara Mazzeo e Paola Berra, la creative director Federica Zacchia, e Maurizio Vessa concentrato sugli International Affairs.



Un solido gruppo composto da account, responsabile relazioni internazionali e un comparto creativo e di produzione, che comprende anche figure professionali quali videomaker, fotografo, grafico e regista, che permette materialmente di fornire un progetto digital, da quello più basic al più complesso, "chiavi in mano": idea, realizzazione e condivisione sociale.