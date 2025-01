Angelo Duro, ecco chi è la sua fidanzata (attrice)

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

Alla presentazione del libro del figlio di Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli, dal titolo Non ci sono Buone Notizie, si è presentata anche lei dove ha potuto incontrare l’altra regina del cinema italiano anni ’80, Ornella Muti. Insieme diedero scandalo quarant’anni orsono con il film Appassionata, un bel gesto quello della Muti che è sempre rimasta amica della Giorgi. A condurre il dibattito Barbara Palombelli. “Sono preparato a perdere mia madre? No, nessuno lo può essere davvero” – le parole di Andrea Rizzoli – “Sono razionalmente consapevole che potrebbe succedere? Sì, ma questo mi aiuta fino a un certo punto. Quanti giorni avrò ancora con lei? Chi ha una persona cara che lotta per la vita, ragiona il tempo in questi termini”.

“Avviene un mutamento sostanzialmente nel paradigma dell’esistenza: da ‘quando faremo una cosa’ a ‘se riusciremo a farla’. Così per elaborare questo cambiamento e cristallizzare le emozioni che stavamo vivendo, ho iniziato a tenere un diario. Dentro ci sono tutte le speranze e le paure, l’amore e i conflitti che hanno reso quest’anno il più bello delle nostre vite. Un anno che ci ha fatto conoscere come forse prima non sarebbe stato possibile, che ha dato un sapore diverso ad ogni piccolo gesto, verità ad ogni istante. Un anno in cui abbiamo celebrato la vita in ogni modo possibile. Per questo alla fine mi sono lasciato convincere a rendere pubblico questo nostro cammino, perché spero possa aiutare a scoprire come ci sia gioia e felicità anche nelle parti più buie delle nostre esistenze“. Tutti i presenti commossi per un evento unico.

Dopo i primi quattro eventi pilota di successo a San Daniele del Friuli, Curtatone, Castrocielo e Montegiorgio, é stato annunciato il palinsesto del tour “Dante per i borghi” un viaggio favoloso nell’Italia che c’è in cammino verso il 2025 in occasione del Giubileo. Da un’idea del regista e attore Massimiliano Finazzer Flory con il patrocinio della Società Geografica Italiana e del Giubileo 2025 dal Dicastero per l’Evangelizzazione Città del Vaticano, in collaborazione la Società Nazionale Dante Alighieri, il sostegno del Ministero del Turismo e Intesa Sanpaolo main sponsor del progetto artistico, il tour sul territorio italiano promuove un turismo culturale consapevole e creativo dedicato al Sommo poeta Dante e alla lingua italiana. “Un viaggio favoloso è il racconto di un’avventura di quello che siamo stati e siamo grazie a una “guida” Dante, che ci racconta come ci siamo salvati attraverso la poesia. Per riscoprire il bisogno di essere lettori della nostra terra – dichiara il direttore artistico Massimiliano Finazzer Flory”.

Una giornata da ricordare per i fan della musica e dei giocattoli! Heather Parisi, la celebre cantante italiana che ha conquistato il cuore di generazioni, ha festeggiato durante il giorno del suo compleanno in grande stile, facendo visita a Michael Rothling, imprenditore 2 .0 ”imprenditore nel Mondo dei balocchi. In un ambiente incantevole, immerso nel mondo magico delle creazioni di Michael , Heather ha trovato il tempo per un caffè con Michael immergendosi nell'atmosfera calda della comunità italiana di Hong Kong. Una community che, come un grande famiglia, si riunisce spesso per celebrare la cultura e l'amicizia.

(Ri)colpo di fulmine per Anna Falchi e Andrea Crippa. I due si erano lasciati e lei era stata vista con il giovane psicologo Simone Barbato. Poi ritorno di fiamma con Crippa. La Falchi poi si vede con Theodorico Napolitano mentre Crippa frequenta Federica Bianco contesa con Andrea Giambruno. Ora rieccoli insieme mentre si baciano in un ristorante romano.

Dopo le rivelazioni choc di Fabrizio Corona, ci pensa Domenico Marocchi a darci informazioni sul rapper: “Come sta Fedez? Nel frattempo vi rivelo che ieri sera era qui e ha provato. Le persone che c’erano hanno che era molto, molto rilassato e tranquillo e che stava in ottime condizioni, ha cantato anche discretamente la sua canzone, Battito. Se ha cantato la cover di Masini? No, quella non l’ha provata…”

Angelo Duro, irriverente comico ora sugli schermi con Io sono la fine del Mondo, nella vita reale é fedelissimo: sta da nove anni con l’ attrice Marilú Pipitone.

E sempre Fabrizio Corona torna a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi: “Da ragazzino vado a lavorare in un programma di Telemontecarlo... La mia prima intervista l’ho fatta a Francesco Totti… Poi ci siamo sentiti anche quando è successa la roba al Grande Fratello Vip, lui mi ha chiamato dopo la fine della puntata. Se tu vai sulla mia pagina Instagram, c’è un post a suo favore. Cosa mi diceva? Non mi andava affatto contro! Mi diceva che fondamentalmente quella scenata fatta da Ilary all’interno del programma era stata fatta per attaccare lui, non per attaccare me. Nessuno lo sapeva, ma erano già nella fase iniziale della crisi”.

E prosegue: “Totti mi chiama, mi dice ‘lasciala stare, lascia perdere, tu hai ragione, l’ha fatto per attaccare me’. Però fuori dalla tv non si è capita questa cosa. Dalla TV non capirai mai niente di quello che succede davvero. Perché ti fanno vedere quello che vogliono. Perché la comunicazione è pilotata .Ilary al GF Vip ha utilizzato uno spazio pubblico, ma c’era un contratto dove io non potevo parlare di lei e lei non poteva parlare di me. Quell’attacco non era per me, ma per Totti e questa era la sua strategia per arrivare a quello che ha fatto dopo. Si è presa quindici anni di corna“.

Matteo Politano è pronto a sposarsi per la seconda volta. L’attaccante del Napoli, dopo il matrimonio con Silvia Di Vincenzo, è prossimo a impalmare Alessandra Esposito sua attuale fidanzata. La ragazza ha portato un po’ di serenità nella vita del calciatore, dopo la storia con Ginevra Francesca Sozzi dalla quale ha avuto una figlia, e per questo le ha fatto la fatidica proposta.

Elettra Lamborghini, tra poco co-conduttrice a Sanremo, ha festeggiato il compleanno del suo amato cavallo Dadi. E su Instagram ha scritto: “Tanti auguri. 8 anni, gli ho fatto una tortina con tutto il mio amore. Ti amo cuorellino mio, sei tutto”. Potrebbe portarlo sul palco dell’ Ariston…

L'ex fidanzata di Ciro Solimeno, in forma anonima, ha scelto di smentire i gossip di queste ore riguardanti un suo riavvicinamento con il ragazzo dopo la scelta avvenuta a Uomini e donne.

Simona Ventura torna su Rai2 con un nuovo programma sulla scia di Pechino Express. Si cercano sconosciuti che vogliono affrontare un viaggio avventuroso nel nostro Paese. “Pensi di avere la tua vita in mano?” – si legge sul sito del casting – “Sei in grado di compiere ogni scelta che il destino ti mette davanti? Hai voglia di affrontare un viaggio avventuroso alla scoperta del Bel Paese?Se hai tra i 18 e i 60 anni, questo nuovo programma fa per te!“. A spiegare di cosa si tratterebbe è stato il sito DavideMaggio.it che ha anticipato anche il titolo del format: L’Ignoto.

Tina Cipollari, a Uomini e Donne è tornata a essere una tronista oltre che opinionista. Tina Cipollari ha portato in esterna un uomo di nome Cosimo. Un’esterna ambientata a Roma non troppo distante dagli studi di Uomini e Donne. Lui poi l’ ha portata a cena.

Del presunto tradimento di Fedez di cui ha parlato Fabrizio Corona nel suo podcast su You Tube Falsissimo, Chiara Ferragni ha “risposto” a tre follower.

La Ferragni ha risposto con un cuore a tre ragazze che le hanno dimostrato solidarietà: “Ma perché lei è quella tradita ed è anche quella accusata di aver finto la famiglia perfetta? Ma che ne sapeva lei di tutto quello che è venuto fuori?!”. “Lei ha amato e per lei tutto questo non era finzione, date la colpa a lei come se fosse stata lei a tradire, credo che tu abbia amato con tutto il cuore, va avanti e dimentica quel cerca attenzioni”. “Chiara devo dire che hai vinto. Hai vinto la tua vera te e la vita che ti meriti. La stabilità che tentavi di dargli non la meritava ed ora è il tuo momento di mostrargli cosa vuol dire costruire qualcosa“.

“A nove anni subisco una molestia. A 18 conosco una ragazza, una Moini, e tento di togliermi la vita per questa ragazza. A 27 conosco mia moglie. A 35 anni, ma nell’anno che vado per i 36 anni conosco non solo una ragazza che mi riporta dietro un certo tipo di dinamiche, ma il cui cognome, Moini, cioè Moini il nome di questo demone, è esattamente molto, molto simile al cognome di questa ragazza”. Questo disse Fedez e Corona oggi dice che sei anni fa il rapper ha conosciuto questa donna e non a 35 anni.

Surreale. Dopo la sera in cui Fedez avrebbe tentato il suicidio fa una telefonata: “Che cosa fa quella mattina quando ha bisogno di confessarsi, di raccontarsi e di condividere quel dolore con qualcuno? Con chi può condividere quell’enorme dolore se non con la donna della sua vita, la mamma dei suoi bambini, la donna che ha sposato? Quella mattina, per caso, Chiara telefona a Fedez per i suoi figli. Immaginatevi la scena. Lui con la flebo, distrutto, non cosciente, che pensa a quell’altra ragazza lì, chiama Chiara, parla dei figli e a un certo punto lui è convinto di parlare con me. Ma non ero io, era Chiara!” Lo racconta come sempre Fabrizio Corona.

Arianna David esagera su Totti e Noemi Bocchi: “Li ho incontrati anche ad una festa di compleanno, loro due, e mi è dispiaciuto che lei guardasse il mio marito in maniera molto animata. Se mi sono preoccupata? No, io no perché conosco il mio marito, però lei ha Francesco che si guardasse il fidanzato suo! Lei ha guardato mio marito, l’ha guardato! Perché io non sono cieca e non sono cieche le mie colleghe che erano con me. Ma non mi importa, perché se tu ti sposi un bell’uomo è anche bello se te lo guardano, però poi non facciamo questi post..“. L’allusione si riferisce al post pubblicato da Noemi Bocchi contro “una donna,” che in molti hanno pensato sia Ilary Blasi.



GRANDE FRATELLO

Ieri sera Helena Prestes si stava riposando a letto, quando Lorenzo Spolverato è andato in bagno sbattendo la porta. La modella brasiliana è corsa verso il bagno, ha aperto la porta e ha gridato: “Sei un maleducato, ti avevo già chiesto di non sbattere la porta. Lo fai per provocare e questo è chiaro”.

“Lui ha chiuso ancora una volta la porta con forza, come sempre per provocare. Maleducata un cazzo! Lui è un cafone maleducato, chiude e sbatte la porta del bagno con forza mentre una persona sta dormendo, lo fa apposta. Io gli avevo già chiesto di non farlo ieri e lui continua. Maleducato che non è altro“.

Poco dopo Lorenzo ha accusato la coinquilina di averlo aggredito con male parole quando è entrata in bagno: “Ma cos’è che c’hai ancora, cosa vuoi? Sei una grande maleducata.Vergognati, ti devi solo vergognare. E ci siete voi testimoni, sono stato aggredito. No, no, sono stato aggredito da te!” Il ragazzo sta cercando in tutti i modi di mandarla fuori di testa.

Federico Chimirri, uno dei nuovi entrati, contro Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato: “Se c’è qualcuno che a primo impatto mi ha trasmesso poca trasparenza tra i concorrenti in gioco? Per me a primo impatto, dai suoi sguardi, dalle sue parole e dagli atteggiamenti direi Jessica, perché non riesco bene a capirla.”

“Lorenzo per me è molto stratega. E Lorenzo ha una parte del gioco che se lui dovesse fare qualcosa per vendere Shaila pur di arrivare in finale lo farebbe subito. Ed è lì che ti accorgi che è disposto a tutto per il gioco.Se poi posso dire un’altra cosa a me mi è dispiaciuto che a te Javier non sia piaciuta Helena da quel punto di vista…Si parlo di relazione romantica. Poi è ovvio che se non c’è chimica non puoi farci nulla e non è bello illudere un’altra persona”.