The Missing, quel tipo di western che pochi osano confezionare

Giorgio Carbone 04 gennaio 2021 a

THE MISSING

RaiMovie ore 21.10

Con Cate Blanchett, Tommy Lee Jones e Aaron Heckart. Regia di Ron Howard. Produzione USA 2003. Durata 2 ore e 17 minuti

LA TRAMA

Nel New Mexico del 1880 una donna che vive sola colle due figlie si vede rapita la maggiore da parte di una tribù di pellerossa vagabondi. Lei vuole riprendersela, ma nessuno è disposto ad accompagnarla in terre selvagge. Allora fa ricorso al padre un vecchio scorridore che non vede da molti anni. La ricerca è lunga e spietata. Per salvare la nipote l'uomo dovrà affrontare il capo indiano in un ferocissimo duello.

PERCHÉ VEDERLO

Perché è un film di Ron Howard, l'ex Ricky di "Happy days" il director che girando come facevano i suoi colleghi negli anni d'oro, fa bene tutto, anche un genere come il western che ormai pochi osano praticare. Certo una bella mano gliela danno gli attori . Cate Blanchett (sorprendetemente a suo agio a cavalcare e sparare). E Tommy Lee Jones eccezionale come ogni volta che gli capitano gli eroi perdenti.

