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"Sentieri Selvaggi", il western a un passo dall'essere il più bello mai girato

di Giorgio Carbonemartedì 3 novembre 2026
"Sentieri Selvaggi", il western a un passo dall'essere il più bello mai girato

1' di lettura

SENTIERI SELVAGGI Iris ore 21.15. Con John Wayne, Jeffrey Hunter e Vera Miles. Regia di John Ford. Produzione USA 1956. Durata: 2 ore.

LA TRAMA
All'indomani della guerra di secessione i Comanches attaccano una fattoria isolata. Uccidono gli uomini e rapiscono le donne (una è una bambina). Lo zio delle donne, aiutato da un giovane meticcio, parte alla caccia dei rapitori. L'inseguimento dura anni. Quando i due raggiungono la banda, la bambina è adulta ed è divenuta la squaw del capo.

PERCHÉ VEDERLO
Perché, anche se non è il più bel western mai girato, come sostengono molti, poco ci manca. Jean-Luc Godard sosteneva che gli venivano i lucciconi ogni volta che, nel finale, la morsa omicida di John Wayne alla nipote si tramutava in tenerissimo abbraccio.

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sentieri selvaggi

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