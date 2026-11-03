Adriano Celentano attacca il GF Vip: "Più sporco di sempre". Interviene anche Selvaggia Lucarelli

Adriano Celentano guarda il Grande Fratello. E il giudizio non è stato molto positivo anche a causa di... un gioco. Il cantante ottantottenne ha visto la puntata di Halloween, andata in onda in ritardo e nella serata del 2 novembre. Poi ha dato un giudizio su Instagram, commentando il programma condotto da Ilary Blasi. "Non sarebbe neanche male se" - ha detto il Molleggiato - non fosse per "un gioco alquanto disgustoso" e il "più sporco possibile".

Nell'occhio del ciclone, per Adriano Celentano, un gioco andato in onda nella serata di lunedì. I diversi concorrenti hanno dovuto sfidarsi in una staffetta con palloncini e alimenti di vario genere, da passarsi con la bocca e senza l'utilizzo delle mani. "Ieri sera in televisione mi è caduto l'occhio sul 'Grande Fratello', una trasmissione che non sarebbe anche a le se non fosse che a un certo punto della serata, inizia un gioco alquanto disgustoso. La scena intorno a un tavolo dove i concorrenti, senza adoperare le mani, devono passarsi di 'bocca in bocca' un palloncino pieno d'acqua, seguito da una lacrimante cipolla e da una mozzarella, il tutto imbevuto dalla saliva di ognuno dei concorrenti costretti da Mediaset a fare il gioco più sporco possibile", ha scritto l'ottantottenne, dopo aver visto la puntata del GF Vip 2026. Il post su Instagram del cantautore non è passato inosservato. Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato il post, provocando l'ottantottenne. "'Non sarebbe male' detto da te vale anche un po' di mononucleosi", ha detto la giornalista, che da quest'anno è una delle opinioniste della trasmissione di Canale 5.