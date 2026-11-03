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Criscitello e Tancredi Palmeri, scontro in diretta. "Decisione mia, taglio il collegamento"

martedì 3 novembre 2026
Criscitello e Tancredi Palmeri, scontro in diretta. "Decisione mia, taglio il collegamento"

2' di lettura

Bollori da derby. Il Milan ha battuto l'Inter a San Siro, con Ruben Amorim che ha ingabbiato un Cristian Chivu che ci ha messo del suo per rendere la vita più facile al collega rossonero. Al triplice fischio, è partita la festa dei tifosi del diavolo. E ne è rimasto vittima anche Tancredi Palmeri. L'eccentrico giornalista di SportItalia, che spesso si è reso protagonista di servizi fuori le righe e di discussioni accese con tifosi su X, ha deciso di interrompere il collegamento mentre alle sue spalle un gruppo di tifosi del Milan intonava canti e cori contro i nerazzurri appena sconfitti.

"I tifosi del Milan cantavano e gli ballavano vicino, lo toccavano... Lo hanno fatto arrabbiare". Così ha raccontato un divertito Michele Criscitiello, direttore e proprietario di SportItalia. Nello studio erano tutti sorridenti. Un po' meno il povero Tancredi Palmeri. L'inviato ha provato a giustificare la decisione di interrompere il collegamento. "Ballavano e facevano i canti che volevano. Regola interna mia: ogni volta taglio il collegamento quando una tifoseria o un tifoso ne offende un'altra con parolacce". La giustificazione, evidentemente, non ha convinto Criscitiello che lo ha incalzato, Ho detto "Hanno fatto arrabbiare Tancredi Palmeri post derby" e verso l'inviato ha poi aggiunto: "Ti hanno fatto arrabbiare o no?"

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Più scuro in volto, Tancredi Palmeri ha poi aggiunto: "Tu hai detto perché mi cantavano attorno, non è così". Mentre nello studio si sorrideva, l'ex inviato della BBC ha poi concluso: "Hai detto perché gli cantavano attorno. C'era un dito medio. Un Inter me**a. A un certo punto i cori sono deteriorati. Non è cronaca". E poi ha alzato la voce contro il proprio direttore: "Non mi costringere a utilizzare la matita rossa.  E' una frase incompleta: ho chiuso per cori offensivi". Tutto poi è finito col solito fare goliardico e giocoso. Come se non bastasse, per Tancredi Palmeri non è finita qui. Il giornalista, che spesso viene bacchettato sui social per tweet e commenti 'pro Inter', ha avuto un'accesa discussione con Vicente Azpitarte. Il senatore spagnolo, da sempre tifosissimo del Real Madrid e grande detrattore della squadra nerazzurra, lo ha incalzato. "Che ridicolo, don Tancredo". Stizzita la risposta del giornalista: "Essendo un politico spagnolo, come fai a non vergognarti, in un momento così drammatico per il tuo paese, a fare il buffone su Twitter? Che fallimento di uomo". Insomma, un derby più che indigesto per il povero Tancredi Palmeri.

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