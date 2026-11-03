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Marco Grimaldi, vergogna rossa contro Ignazio La Russa: "Sarebbe in galera da tempo"

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martedì 3 novembre 2026
Marco Grimaldi, vergogna rossa contro Ignazio La Russa: "Sarebbe in galera da tempo"

2' di lettura

Scontro alla Camera tra FdI e M5s sulla conferenza tenuta dal figlio del medico palestinese, Hussam Idris Abu Safiya, giovedì 29 ottobre a Montecitorio, un appuntamento in cui lyas Abu Safiya ha chiesto la liberazione del padre e, nel perorare questa causa, ha tirato in ballo la figlia Ginevra della premier Giorgia Meloni. La deputata di FdI, Sara Kelany, ha chiesto alla presidenza di "valutare aspetti disciplinari a carico della deputati del M5s Ascari" che giovedì ha tenuto una conferenza stampa per sostenere la liberazione di Abu Safiya un medico palestinese ristretto in Israele con l'accusa di essere un membro di alto livello dell'organizzazione terroristica Hamas. Cosa ancor più grave: nella conferenza, tenuta in arabo dal figlio di Aby Safiya, è stata tirata in ballo la figlia minorenne del presidente del Consiglio Meloni" che poi è stata "sbattuta sui social" in una foto "abbracciata con sua madre accanto a quella di Abu Safiya con il figlio. Questa foto è rimbalzata su siti e pagine social anche estremiste". "C'è da chiedersi", secondo Klany, "se durante quella conferenza siano stati propagati messaggi subliminali indirizzati a terzi, considerato che il soggetto parlava in lingua araba". 

"In questi giorni i vostri decreti ci spiegano che ognuno di noi sarebbe finito in galera...Io tante volte ho firmato l'autorizzazione per fare una manifestazione da studente e poi quella manifestazione ha occupato dei binari, avrei fatto 4 anni di galera. Solo che per le vostre regole la seconda carica dello Stato (il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ndr) sarebbe in galera da tempo. Convocare le manifestazione e poi qualcuno muore, è successo a voi non a noi. Non sentiamo la vostra doppia morale", la replica del vicecapogruppo di Avs alla Camera, Marco Grimaldi nell'Aula della Camera durante il dibattito sulla manifestazione Ascari-Abu Safiya. 

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