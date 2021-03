Alto gradimento, la hit parade del pre-gare in Barhain

Leonardo Filomeno 27 marzo 2021 a

a

a

Esplosiva pole per Max Verstappen. Tra le dune del deserto, scontro all'ultimo in Q3 con Lewis Hamilton, secondo. Terzo Bottas. Bene le Ferrari con Leclerc quarto e Sainz ottavo. McLaren sesta e settima con Ricciardo e Norris. Exploit AlphaTauri con Gasly quinto. E ottima ri) partenza per Alonso, con la Alpine, nono.

1) Prima posizione per Zak Brown, boss della McLaren - Potrebbe ritrovarsi tra le mani una Mercedes 3 (o 2, se la Aston farà bizze, vista la partenza incolore). E spara la bomba: "Russell e Max nel 2022 in Mercedes". Più che verosimile. Sarebbe da godere. E Bottas, unico pilota al mondo a definire questa Mercedes 'inguidabile'... a pescare le trote!

2) Flavio Briatore in seconda nella nostra speciale classifica. Sulla Aston Martin dice: "Non ho capito perché abbiano preso Vettel". Traduzione: hanno già Stroll figlio che è forte perché guida una Mercedes 2. Posto che lo scorso anno non lo abbia dimostrato sempre, Flavio rischia di avere davvero ragione. Vettel eliminato in Q3. Déjà vu che imbarazza. Con questa macchina a chi diamo la colpa?

3) Doppia new entry - Tsunoda & Schumacher - Mick resta ai margini nelle qualifiche. Prevedibile. La Haas è inguardabile. Ma che emozione veder spuntare sullo schermo quel cognome! Intanto il rookie giapponese Yuki, classe 2000, primo a correre in F1 di quell'annata, alla lunga potrebbe mangiarsi anche Gasly a merenda. Con l'Alpha Tauri che pare una bomba. Per ora.

4) Ferrari - A sorpresa, dignitosa, almeno per oggi è quarta! Con Leclerc quarto e Sainz ottavo (al netto della macchina che all'ultimo in Q1 lo pianta) la Rossa va in Q3. E' una notizia. L'anno scorso risultati del genere sembravano una chimera.

5) Perez - Quinto posto. Disperso. Fa il tempo ma glielo tolgono per il limite oltrepassato. La macchina vola, lui sbaglia. E Stroll che s'è desto e porta in Q3 la Aston del papi è beffa pura!



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.