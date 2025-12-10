Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza

L'unione fa la forza. C'è chi si limita a dirlo e chi invece lo fa. E' il caso di Alis, l’associazione Logistica dell’intermodalità sostenibile, e Anita, l’associazione aderente a Confindustria che riunisce le imprese di autotrasporto merci e logistica: due colossi del settore che hanno scelto di percorrere la stessa strada, fianco a fianco, per “promuovere insieme lo sviluppo dell’autotrasporto merci e della logistica, sostenendo congiuntamente una politica dei trasporti aperta all’Europa, orientata al mercato e vicina alle imprese del comparto”, come sottolinea un comunicato stampa congiunto che mette in primo piano un'esigenza sempre più forte: quella di “rafforzare nelle istituzioni nazionali e europee, negli stakeholder e nella pubblica opinione la consapevolezza che incoraggiare la crescita del settore significa assicurare un contributo considerevole alla realizzazione delle politiche industriali e alla competitività dell’economia nazionale”.

Integrare le esperienze farà accelerare innovazione tecnologica e sostenibilità, comunicazione e formazione

Un accordo, quello che unisce Alis e Anita, che mira, come aggiungono i responsabili delle due associazioni, “a integrare l’esperienza maturata per favorire la tutela e la rappresentanza delle rispettive imprese associate mantenendo ferma l’autonomia di ciascuna delle parti”, ma pronte a essere unitissime nel collaborare “in ambiti di lavoro specifici quali attività di comunicazione esterna, sviluppo di progetti nel campo della formazione, della sostenibilità e dell’ innovazione tecnologica , realizzazione di studi e analisi.

“Davanti alle istituzioni nazionali ed europee serve una voce unitaria”

“Questa collaborazione conferma l’importanza di lavorare in sinergia con le altre realtà del comparto per affrontare le sfide comuni, valorizzare le competenze le professionalità delle imprese associate e rappresentare, davanti alle istituzioni nazionali ed europee, una voce unitaria per le istanze dei settori coinvolti”, ha commentato il presidente di Alis, Guido Grimaldi, definendola inoltre “un’occasione importante da trasformare anche in ambito sindacale, perché la centralità del settore della logistica e dell’autotrasporto merci è e deve continuare a essere un punto di forza per le persone che vi lavorano, con regole moderne, sfidanti e competitive”.

Un'opportunità in più anche per ampliare servizi e consulenza alle aziende

Riccardo Morelli, presidente di Anita, dal canto suo ha voluto sottolineare anche come la nuova collaborazione rappresenti “l’opportunità di estendere e potenziare l’azione associativa, anche attraverso l’integrazione tra i servizi di assistenza e consulenza per le aziende”. Con l’obiettivo, condiviso e proprio per questo ancora più raggiungibile, “di dare sempre maggiore centralità al settore dei trasporti e della logistica nell’ambito della politica economica del Paese”.