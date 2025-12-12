Autotrasporto, i 590 milioni promessi dal Governo per rinnovare i mezzi diventano realtà

I 590 milioni di euro promessi dal Governo al mondo dell'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare sono diventati realtà. Dopo gli annunci dei mesi scorsi, l’istituzione del fondo strutturale ad hoc è stata infatti “sancita” con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto interministeriale a firma del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti.

A breve le imprese sapranno modalità e termini di presentazione delle domande

Ora si attende solo il decreto che renda noti i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle domande e di concessione degli incentivi, le tipologie e i limiti di intensità dell’incentivo, le tipologie di interventi e di costi ammissibili a finanziamento, il soggetto attuatore, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale.

Ecco l'ammontare degli incentivi anno per anno dal 2027 al 2031

Già definito è invece lo “spacchettamento” per ciascuna delle annualità dal 2027 al 2031: 100 milioni di euro per il 2027 e altrettanti il 2028, 50 milioni per il 2029, 150 milioni per il 2030 e l'ultima tranche da 190 milioni per il 2031. Una notizia attesa da tempo dal settore e salutata con grande soddisfazione dai responsabili di Confartigianato trasporti che hanno voluto ringraziare il ministro Matteo Salvini e tutto il Governo “per aver mantenuto la promessa di accompagnare le imprese di autotrasporto sulla strada della transizione ecologica e della decarbonizzazione.

Confartigianato trasporti:”Le imprese da sole non potevano reggere il peso degli investimenti”

Abbiamo sempre detto che le imprese da sole non possono reggere il peso degli ingenti investimenti cui sono chiamate, a maggior ragione in una fase in cui la redditività e la competitività del comparto è minata da fattori esogeni che hanno determinato un aumento esponenziale dei costi di gestione”, ha commentato il residente di Confartigianato trasporti Claudio Riva. “La strutturazione di un incentivo pluriennale vede premiata la tenacia con cui la nostra organizzazione ha sempre richiesto strumenti adeguati per garantire alla categoria di superare gli ostacoli e poter giocare la partita della transizione e ha proposto, sin dagli scorsi anni, un fondo ad hoc per rinnovare le flotte aziendali”.