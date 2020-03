Coronavirus, Vittorio Feltri: "Presto nei cimiteri posti solo in piedi", un commento drammatica

11 marzo 2020 a

Poche parole, cupe e spaventose. Si parla ovviamente dell'emergenza coronavirus, dell'epidemia che ha chiuso l'Italia e sta per chiudere in modo ancor più estremo la Lombardia. Ieri, martedì 10 marzo, oltre 160 morti in 24 ore. Una strage. Un disastro che Vittorio Feltri commenta su twitter con le poche parole, cupe e spaventose, di cui vi abbiamo dato conto in premessa. Un cinguettio, quello del direttore, che fotografa la situazine: "Se andiamo avanti così, tra poco nei cimiteri per i morti ci saranno solo posti in piedi", conclude Vittorio Feltri. Una considerazione macabra, ma terribilmente attuale.