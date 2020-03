Vittorio Feltri sull'Atalanta ai quarti di Champions: "Un miracolo, un prodigio. Mi ha fatto piangere di gioia"

11 marzo 2020 a

a

a

“L’Atalanta della mia Bergamo stasera mi ha fatto piangere di gioia”: esordisce così Vittorio Feltri su Twitter dopo l’impresa della squadra di Gian Piero Gasperini, capace di qualificarsi ai quarti di Champions League con due partite stellari. Il Valencia è stato sommerso da una valanga di gol: per la precisione otto, equamente divisi tra andata e ritorno. In Spagna - dove si è giocato a porte chiuse per l’emergenza coronavirus - il mattatore è stato Ilicic, che ha calato un poker straordinario. Feltri definisce la qualificazione ai quarti di finale “un miracolo, un prodigio”. Difficile dargli torto, considerando che l’Atalanta ha uno dei monte ingaggi più bassi fra tutte le partecipanti della Champions ed è stata la prima a superare i gironi dopo aver esordito con tre sconfitte consecutive. In un momento grave come quello che sta attraversando l’italia, il calcio e soprattutto la storia dei bergamaschi sono un ottimo viatico.