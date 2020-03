Giuseppe Conte è "Padre Pio al governo"? Filippo Facci: "L'immunità di gregge è realtà"

14 marzo 2020 a

Filippo Facci pubblica su Twitter la copertina di una nota rivista che apre con “Padre Pio è al governo”, con tanto di foto del santo affiancata a quella di Giuseppe Conte. “I consensi a questo governo dimostrano che l’immunità di gregge è già realtà”, commenta la firma di Libero. Il premier sta sfruttando l’emergenza coronavirus per acquisire consenso personale più che politico: infatti la sua comunicazione da “buongiornissimo caffè” sta avendo presa soprattutto sulle riviste patinate (che lo esaltano in prima pagina) e sul pubblico da trasmissioni “trash”. Non a caso dopo l’apparizione in maglioncino da Barbara d’Urso le quotazioni del premier sono schizzate alle stelle tra un certo tipo di “gregge”. Peccato però che a livello politico conta ben poco essere ritenuti affascinanti e affettuosi comunicativamente.