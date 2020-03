Giuseppe Conte "premier più sexy d'Europa", spunta una fanpage dedicata interamente a lui

Francesco Fredella 13 marzo 2020 a

Post. Foto. Like. E tutto diventa virale a colpi di clic. Anche Giuseppe Conte spopola sui social come un influencer qualsiasi. Al Premier, in prima linea nella lotta al Coronavirus, è riservata una speciale fanpage che solo alcuni privilegiati beniamini della tv possiedono. Forse solo i più amati dai giovani. E Conte è tra questi. Così, dopo “Le bimbe di Giulia”- creata dai fan di Giulia De Lellis - arrivano pure “Le Bimbe di Giuseppe Conte”.

Si tratta di una pagina nata su Facebook, Instagram e Twitter con le frasi e le foto del presidente del Consiglio, amatissimo soprattutto dal pubblico femminile. Che nella fanpage viene definito: “Premier più sexy d’Europa”. La sua frase più ricorrente, nella fanpage, resta quella pronunciata qualche sera fa per annunciare le misure drastiche del Governo per l’emergenza Coronavirus: “Restiamo più distanti oggi per abbracciarci domani”. E Conte fa il pieno di like.