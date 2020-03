Vittorio Feltri dimentica il coronavirus: "Soldi? Infelicità assicurata per chi non ne ha"

18 marzo 2020 a

Per un momento Vittorio Feltri mette da parte l’emergenza coronavirus, che ha ormai catalizzato l’attenzione quasi totale dell’opinione pubblica. D’altronde la situazione in Italia è molto seria, in particolare in Lombardia, dove il sistema sanitario sta offrendo il massimo sforzo per frenare il contagio da Covid-19 e curare i malati. Ultimamente il direttore di Libero è stato critico riguardo all’approvvigionamento delle mascherine sanitarie: “Una burocrazia che dopo un mese non è ancora riuscita ad averle come può combattere il virus?”. Stavolta però Feltri mette da parte l’epidemia e si concede un pensiero filosofico: “I soldi non garantiscono la felicità, ma chi non ne ha si assicura l’infelicità”.