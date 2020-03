Vittorio Feltri: "E' la festa del papà e il funerale del nonno. Allegria". Un'amarissima riflessione sul coronavirus

18 marzo 2020 a

a

a

Vittorio Feltri ha scritto un amarissimo post su suo profilo Twitter: "Domani (19 marzo, ndr) è la festa del papà e il funerale del nonno". "Allegria", ha concluso il direttore di Libero.

Un agente 37enne sconvolge la Spagna e l'Europa: nessuna patologia, morto in pochi giorni

Del resto, in questi giorni di emergenza sanitaria, le vittime del coronavirus continuano ad aumentare. Anche oggi Angelo Borrelli, nel bollettino quotidiano sul contagio in Italia, ha comunicato che i morti ormai hanno quasi raggiunto quota tremila. E le vittime sono quasi tutte persone anziane, soprattutto con altre patologie pregresse. Tra i decessi, poi, si registra che il 70 per cento sono uomini, il restante 30 per cento donne.