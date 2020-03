DiMartedì, Pietro Senaldi sull'emergenza coronavirus: "Record di morti, Italia modello di che cosa?"

25 marzo 2020 a

Siamo a DiMartedì, il programma di Giovanni Floris in onda su La7. La puntata è quella del 24 marzo. E, come sempre, c'è ospite Pietro Senaldi, in collegamento, come imposto dal coronavirus. E il direttore di Libero fa il punto proprio su questo maledetto Covid-19 e sulla gestione dell'emergenza in Italia, che in molti ci vendono come "modello", a partire da Giuseppe Conte, che ripete il ritornello in modo ossessivo. Come se volesse convincerci. Ma Senaldi dissente, e lo spiega chiaro e tondo: "Continuano a dire che siamo il modello - premette -, ma i conti si faranno alla fine e il paese che avrà più morti sarà quello che ha sbagliato. Purtroppo siamo avanti nella classifica dei decessi, anche rispetto alla Cina che ci ha anticipato", ha concluso. Già, Italia modello di che cosa?

