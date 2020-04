Coronavirus, Pietro Senaldi: "Il governo ricorda la Spagnola? Spiegateci come faremo a non restare a casa altri tre anni"

03 aprile 2020 a

"Dovremmo trovare delle strategie efficaci". Pietro Senaldi non ha dubbi, se andiamo avanti così il coronavirus non verrà debellato. Il direttore responsabile di Libero, in collegamento con L'Aria Che Tira su La7, mette in guardia su quello che potrebbe accadere: "Posto che più stiamo in casa e meno contagiati e meno decessi ci sono, dovremo pensare a come non stare in casa altri tre anni e a come evitare una seconda ondata. È qui che vedo delle carenze a tutti i livelli della macchina organizzativa".

Senaldi, infatti, porta in tv un chiaro esempio, l'influenza spagnola: "L'ondata più letale della peste 'manzoniana' è stata la seconda, noi non abbiamo finito neanche la prima". Insomma, dovremmo pensare a come convivere con il virus. Non è un caso secondo Senaldi che "in Germania il jogging è consentito, i genitori sono invitati a portare fuori i figli, gli esercizi commerciali sono aperti, eppure hanno meno morti". Una situazione che dovrebbe farci riflettere sulla nostra, ormai cambiata, routine.