Coronavirus, Maria Giovanna Maglie boccia senza appello l'ultimo decreto di Giuseppe Conte

07 aprile 2020 a

Maria Giovanna Maglie non le manda a dire al premier Conte, al suo governo e all'ultimo decreto stanziato dalla maggioranza giallorossa per fronteggiare l'emergenza coronavirus. La giornalista si scaglia contro "Giuseppi", su twitter, con un tweet di fuoco: "Sapete cos'è la potenza di fuoco trionfalmente annunciata da #Giuseppi? Un prestito non a tasso zero, non senza garanzie, dopo complicate pratiche burocratiche, per pagare le tasse a fine maggio #ribellatevi"., il post di Maria Giovanna.

La Maglie fa riferimento al premier e al suo annuncio che il governo ha varato un decreto per la liquidità alle imprese: in tutto 750 miliardi. "Una potenza di fuoco che io non ricordo altre volte: una cifra enorme", il commento di Conte.

