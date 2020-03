Maria Giovanna Maglie e le "anime belle" che vogliono tenersi Conte: "Sbagliato protestare contro Draghi premier"

27 marzo 2020 a

a

a

C'è chi dice no. E non si parla di Vasco Rossi ma di chi "dice no" all'ipotesi di Mario Draghi premier. Magari non ora, ma subito dopo la fine dell'emergenza coronavirus. E dire no a Draghi premier, considerato che ora come ora al comando abbiamo quel tipino che è Giuseppe Conte, in effetti appare, come dire, peculiare. Azzardato. E contro quelli che "dicono no" punta il dito Maria Giovanna Maglie. Lo fa su Twitter, dove ricorda: "Vedo le proteste di anime belle contro l'ipotesi di Draghi. Come se loro capissero e gli altri si facessero fregare come fessi. Il realismo politico è una virtù che non tutti possiedono - sottolinea la giornalista -. Ma chi fa oggi il puro dimostra solo che vuol tenersi Giuseppi", conclude aggiungendo il calce l'hashtag #nograzie. Tutto chiarissimo.