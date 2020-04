Fuori dal Coro, Vittorio Feltri: "Giuseppe Conte non capisce un ca*** di governo e di tutto il resto"

08 aprile 2020 a

a

a

Giuseppe Conte? Bocciato senza appello e su tutto il fronte. La bocciatura è quella durissima e irriverente firmata da Vittorio Feltri, ospite in collegamento a Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4. Il tema era sempre quello: la gestione dell'emergenza coronavirus, le prospettive future. E per il direttore e fondatore di Libero il fatto che il futuro del Paese sia in mano al presunto avvocato del popolo è tutto tranne che una buona notizia. Tranchant il commento di Vittorio Feltri: "Il nostro amico Conte oltre a non capire un ca*** di governabilità, non capisce un ca*** neanche del resto". Cala il sipario.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.