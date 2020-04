Coronavirus. Mario Giordano a Fuori dal Coro: l'audio di Domenico Arcuri sui ventilatori che imbarazza il governo

01 aprile 2020 a

La bufera sui ventilatori che dovrebbero arrivare dalla gara Consip per le Regioni alle prese con l'emergenza coronavirus è destinata a proseguire. Mario Giordano, in diretta nel suo programma settimanale Fuori dal Coro, infatti ha mandato in onda l'audio del commissario agli acquisti Domenico Arcuri, che imbarazza il governo.

"Degli ottomila ventilatori che Consip ha comprato, ne arriveranno forse la metà de verranno consegnati soltanto a fine emergenza che, come noto, non si prevede breve". Queste le parole che hanno scatenato le polemiche, mandate in onda questa sera in diretta su Retequattro da Giordano. Parole che hanno fatto esplodere di rabbia i rappresentati delle regioni. Lamentele e accuse, non fatte sentire nella trasmissione televisivao, alle quali Arcuri ha anche ribattuto: "Se andate sul mercato per conto vostro, vi chiedo anche di comprare qualcosa anche per me".