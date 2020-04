Vittorio Feltri torna sul discorso di Giuseppe Conte: "Gesù fu crocifisso dai giudici i cui successori nei nostri giorni fanno gli stessi errori"

11 aprile 2020 a

La storia dovrebbe insegnare. Vittorio Feltri, su quanto accaduto durante la conferenza stampa di Giuseppe Conte, non le manda di certo a dire. "Gesù - ricorda il direttore di Libero con un cinguettio - fu crocifisso in base a una sentenza emessa da giudici i cui successori nei nostri giorni fanno quotidianamente gli stessi errori e si danno delle arie. Il mondo cambia sempre e sempre peggiora". Il riferimento è ovviamente all'attacco in diretta tv del premier alle opposizioni. O meglio, a Matteo Salvini e Giorgia Meloni, definiti da Conte "falsi e irresponsabili".

Un'invettiva che ha immediatamente sollevato il polverone, perché nella conferenza stampa di ieri, venerdì 10 aprile,di spazio per la politica ce ne doveva essere ben poca. Il Paese è in balia di una crisi senza precedenti e gli italiani hanno tutto il diritto di sapere quando si potrà tornare alla normalità. E invece anche il presidente del Consiglio non si è smentito.

