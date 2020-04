Vittorio Feltri scuote Giuseppe Conte: "Mentre i bambini sono condannati alla clausura, lui attacca Salvini e la Meloni"

11 aprile 2020 a

La conferenza di Giuseppe Conte, tenuta con ben sei ore di ritardo, si è dimostrata una presa in giro. I cittadini, a buon diritto, avevano bisogno di sapere quando si tornerà alla normalità e non sentire il comizio del premier. Lo pensa Vittorio Feltri che affida al suo profilo Twitter un duro sfogo: "Conte usa le reti unificate per attaccare Salvini e Meloni invece di dirci perché i cani possano andare a spasso mentre i bambini sono condannati alla clausura".

Ma non finisce qui, perché il direttore di Libero parla del disagio che sta vivendo il Paese ai tempi del coronavirus: "A me personalmente non disturba dover rimanere in casa, ma una famiglia con due bambini che abita in un bilocale in periferia forse la pensa diversamente". D'altronde dal discorso di Conte si può trarre una sola e vaga conclusione: "Il lockdown è esteso fino al 3 maggio. L'auspicio è che poi si possa tornare alla normalità". Ma nulla lo conferma.

