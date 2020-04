Vittorio Feltri a Luciana Lamorgese: "Occhio alle mafie? La differenza tra le cosche e il coronavirus"

13 aprile 2020 a

Questione di prorità. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha nuovamente avvertito circa i rischi relativi al fatto che la mafia e il crimine organizzato sfruttino la crisi economica post-coronavirus per infiltrarsi nel tessuto sociale del paese. Certo, un problema. Ma Vittorio Feltri, su Twitter, in una certa misura ricorda all'inquilina del Viminale che, ora come ora, il principale nemico da sconfiggere è la pandemia. "La ministra dell'Interno Lamorgese ammonisce: occhio alla mafia - premette il direttore di Libero -. D'accordo. Ma le cosche ne uccidono alcuni, mentre il virus ne stende decine di migliaia come fossero mosche", conclude Vittorio Feltri.

