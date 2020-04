Otto e Mezzo, Vittorio Feltri per una volta sta con Severgnini: "C'è puzza di astio contro la Lombardia"

16 aprile 2020 a

Vittorio Feltri si sente di dover spezzare una lancia a favore dell'editorialista del Corriere della Sera, del quale non ha mai nutrito grande stima e non lo ha mai nascosto: "Beppe Severgnini - cinguetta il direttore di Libero - stasera dalla Gruber ha detto cose giuste: le critiche rivolte alla Lombardia puzzano di astio nei confronti di una regione modello. L’invidia è più potente dell’onestà". In diretta a Otto e Mezzo il giornalista ha infatti difeso l'operato di Attilio Fontana. da giorni preso di mira dalle peggiori accuse. Lo stesso Feltri, in un tweet precedente, aveva criticato quei giornalisti la cui relatà pare parecchio offuscata. Anche l'Emilia-Romagna è stata decimata dal coronavirus, eppure nessuno ne ha proferito parola. Il motivo? "La sinistra non si tocca".

