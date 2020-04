Pietro Senaldi contro i magistrati a L'Aria Che Tira: "Se lavorano le Procure in Lombardia perché non possono farlo le aziende?"

16 aprile 2020 a

a

a

Prosegue la bagarre Lombardia-governo sull'operato per far fronte al coronavirus. Proprio su questo Pietro Senaldi è chiamato a intervenire in collegamento con L'Aria Che Tira: "Io non starei molto a seguire le dichiarazioni dell'uno e dell'altro - liquida la questione il direttore responsabile di Libero -. In Lombardia hanno fatto tutti degli errori, era la situazione più drammatica".

Antonio Socci: "Niente voto sul Mes? Totale disprezzo del parlamento, il popolo come suddito da umiliare"

Per Senaldi le discussioni tra Beppe Sala e Attilio Fontana vogliono dire solo una cosa: "Che si è aperta la campagna elettorale un anno prima" con da una parte "il partito dell'aperitivo" e dall'altra "il partito delle aziende". Poi la proposta di Senaldi: "Se lavorano le Procure in Lombardia perché non possono lavorare le aziende?". Un chiaro riferimento alla volontà della Regione di riaprire le aziende il 4 maggio, giorno in cui il lockdown dovrebbe terminare, anche se il Pd è già pronto ad allungarlo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.