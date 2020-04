Vittorio Feltri, brutte notizie per Giuseppe Conte: "Salvini è stato sostituito dal Covid. Ottimo affare"

21 aprile 2020 a

Vittorio Feltri non può fare a meno di notare una certa difficoltà nell'esecutivo giallorosso che in questi tempi deve gestire una pandemia dai danni irreparabili. "Matteo Salvini al governo è stato sostituito dal Covid. Ottimo affare", cinguetta il direttore di Libero. Il riferimento è chiaro: Giuseppe Conte prima doveva stare attento al leader della Lega e alle sue mosse inaspettate, ora invece la situazione sembra peggiore. A mettere i bastoni tra le ruote è il coronavirus. Il premier è infatti messo davvero a dura prova e c'è chi, come Pier Ferdinando Casini, è già pronto a scommettere su un vicino capolinea.

