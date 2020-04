Paolo Becchi contro Conte su lockdown e Fase 2: "Ci vogliono morti, animali addomesticati. Il vero virus è il governo"

27 aprile 2020 a

"Direi che il vero virus ora è diventato il governo con i suoi comitati di esperti". Paolo Becchi riassume in un tweet il fiume di rabbia di molti italiani dopo il discorso del premier Giuseppe Conte sulle misure adottate dal 4 maggio. La fine del lockdown è ancora lontana, di fatto è stato prorogato per altre due settimane e in ogni caso "sub iudice", e la Fase 2 per i comuni cittadini si riduce in qualche blandissima, quasi surreale libertà privata in più. "Ci vogliono tutti morti, o meglio ridotti allo stato di animali addomesticati", tuona su Twitter il professore ed editorialista di Libero.

Poi una riflessione sul metodo comuinicativo di Conte, particolare non secondario in tutta questa drammatica storia. Il premier, scrive Becchi, "parla di nuovo a metà telegiornale. Tutti nell‘attesa dell‘ora di libertà vigilata che ci lascerà a partire dai prossimi giorni. No, non ti darò la soddisfazione di rovinarmi la serata. Mi ribello alla tua dittatura terapeutica, mi ribello alla propaganda del regime".

