Papa Francesco, Antonio Socci: "Il solito traditore asservito al potere"

"Ora è il momento della prudenza, rispettiamo le regole contro la pandemia". Papa Francesco, a sorpresa, si schiera contro la Cei e i vescovi e difende Giuseppe Conte e lo stop alle messe confermato dal dpcm, misura al centro di molteplici polemiche. Il Pontefice, insomma, invita alla calma, ad abbassare i toni. Per lui, le disposizioni vanno rispettate, nonostante gli evidenti controsensi. E le parole di Bergoglio non sono piaciute, affatto, ad Antonio Socci, che passa all'attacco su Twitter. Socci rilancia infatti un articolo che dà conto della presa di posizione di Papa Francesco, e commenta con toni durissimi: "Bergoglio corre in soccorso a Conte e si conferma il solito traditore asservito al potere".

Antonio Socci contro Papa Francesco: "Ha sostituito Dio con la Madre Terra. Sta devastando Chiesa e fede"

