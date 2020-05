Paolo Becchi e Vittorio Sgarbi, domanda comune su Silvia Romano: "E questa sarebbe intelligence?"

11 maggio 2020 a

"Abbiamo creato un precedente notevolissimo". Paolo Becchi, in un video, riflette sulla liberazione di Silvia Romano e si chiede cosa capiterà quando un altro cooperante italiano si recherà in zone a rischio per aiutare le popolazioni locali, esponendosi alle minacce dei terroristi come i jihadisti di Al Shabaab.

"Complici della jihad, per lo Stato Silvia Romano vale più di Aldo Moro": Vittorio Sgarbi, lo sfogo e un inquietante sospetto

Pagando il riscatto per la ragazza, "lo Stato italiano ha finanziato il terrorismo islamico", sottolinea Becchi il cui intervento è condiviso su Twitter da Vittorio Sgarbi. E la domanda che entrambi si pongono è soprattutto politica: questa sarebbe "intelligence"?

