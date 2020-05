Silvia Romano, Maria Giovanne Maglie contro Famiglia Cristiana: "Un raggio di luce che illumina il buio?"

14 maggio 2020 a

a

a

Per Famiglia Cristiana Silvia Romano, la ragazza liberata dopo tanti mesi di prigionia e convertita all'Islam prendendo il nome di Aisha – è un modello per i giovani. Il settimanale dei Paolini, diffuso nelle parrocchie italiane, riflette sulla terribile vicenda umana segnata da oltre un anno e mezzo di prigionia della giovane cooperante sequestrata in Kenya mentre lavorava per una ong marchigiana, mettendo in evidenza il "grande esempio di compattezza e coraggio molto vicina a quella di tanti ragazzi e ragazze che continuano a tenere alto lo guardo e a trasforamre la loro vita in una opportunità".

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmgmaglie%2Fstatus%2F1260854831343964161&widget=Tweet

Non è d'accordo con questa interpretazione Maria Giovanna Maglie che sul suo profilo personale di Twitter ha postato una sua riflessione: "Per Famiglia Cristiana Silvia Romano, liberata e convertita all'Islam col nome di Aisha, è un modello per i giovani. «E' un raggio di luce che illumina questo tempo buio», scrive il giornale dei Paolini diffuso nelle parrocchie", commenta la Maglie che corrda la rilfessione con gli hashtag ironici e amari allo stesso tempo: #ladomenica #tuttiinmoschea

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.