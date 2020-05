Antonio Socci contro il governo: "Fidanzati multati e Brumotti pestato, dobbiamo riflettere"

26 maggio 2020 a

Due titoli per due casi "che fanno riflettere" sull'operato di questo governo, di Pd e M5s, al tempo del coronavirus. Due titoli rilanciati e messi a confronto su Twitter da Antonio Socci. I due casi sono quelli dei fidanzati multati perché si sono baciati in strada, contravvenendo alle norme anti-coronavirus, e quello di Vittorio Brumotti di Striscia la Notizia pestato a Milano perché indagava sullo spaccio di droga. Antonio Socci cinguetta e commenta: "Un giovane multato perché bacia la fidanzata (norme Covid) ma lo spaccio domina indisturbato a Milano (come documenta Brumotti) e nelle altre città. Due casi emblematici al tempo del governo Pd/M5S. Due casi che fanno riflettere". Niente da aggiungere.

Striscia la Notizia, Antonio Socci su Brumotti aggredito: "Vergognoso. Sala e Lamorgese che dicono?"

