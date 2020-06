Paolo Becchi sui Gilet arancioni: "Un segnale che Salvini deve cogliere"

31 maggio 2020 a

La manifestazione dei gilet arancioni a Milano ha scatenato forti reazioni della politica e dell’opinione pubblica per il mancato rispetto delle norme anti-contagio. Avvenuto tra l’altro proprio in Lombardia, la regione italiana in cui il coronavirus ancora circola in maniera significativa. Secondo Paolo Becchi è però sbagliato ridurre le manifestazioni di gilet arancioni e mascherine tricolori ad “eventi folkloristici”. Per l’editorialista di Libero sono “proteste spontanee” e soprattutto sono “un segnale. Se Matteo Salvini non lo coglie, le proteste incontrollate - è la previsione di Becchi - con un popolo ridotto alla fame, in autunno aumenteranno e alla fine sarà un disastro”.

