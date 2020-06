Pietro Senaldi, lezione al governo: "Se è giusto aver paura del virus, allora non dobbiamo scandalizzarci se gli altri hanno paura di noi”

03 giugno 2020 a

A dare una spiegazione sulla chiusura delle frontiere e dei voli all'Italia dopo il coronavirus ci pensa Pietro Senaldi. Il direttore di Libero, ospite a DiMartedì, con ironia lancia un vero e proprio messaggio al governo: "Se è giusto aver paura, allora non dobbiamo scandalizzarci se gli altri hanno paura di noi”. Proprio così, perché l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte non può lamentarsi se gli altri, Austria in prima fila, non vogliono turisti dal nostro Paese, visto e considerato che hanno tenuto gli italiani chiusi in casa per oltre due mesi. Ma non solo, lo stesso Conte, dopo le parole del primario del reparto di terapia intensiva del San Raffaele, ha chiosato: "Il virus non è scomparso". Insomma per l'esecutivo giallorosso Alberto Zangrillo, con la frase "il coronavirus è clinicamente scomparso", avrebbe detto una fesseria.

