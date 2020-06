Vittorio Feltri contro Giusppe Conte: "Gli Stati generali? Tutti sanno che non servono a un caz***"

10 giugno 2020 a

"Quasi nessuno sa che cosa siano gli Stati generali". Su Twitter Vittorio Feltri si arrovella sul significato della kermesse fortemente voluta da Giuseppe Conte per riunire nell'elegante cornice di Villa Doria Pamphili i protagonisti di politica, economia, parti sociali e le "menti brillanti" (non meglio identificate).

A Mario Giordano, conduttore di Fuori dal coro, il premier ricorda per queste ambizioni il Re Sole francese, tradotto in un più prosaico "Re Sòla". Il direttore di Libero, alla fine, arriva a una conclusione approvata all'unanimità, da destra a sinistra: "Tutti sanno che non servono a un caz***".

