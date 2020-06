Pietro Senaldi a Stasera Italia: "I soldi dell'Europa gestiti da Conte? Cosa mi fa ridere"

13 giugno 2020 a

"Da qualche giorno Giuseppe Conte ha parecchi problemi con la stampa". Pietro Senaldi, in collegamento con Stasera Italia, fa notare come sia cambiato il vento per il premier: "Diversi giornali che hanno sostenuto il premier durante il lockdown ora non gli risparmiano critiche feroci".

D'altronde le Fasi 2 e 3 hanno mostrato il vero volto dell'avvocato di Foggia: "Poca gente vorrebbe far gestire i soldi dell'Europa a Conte. Non è un pregiudizio, ma un post-giudizio vedendo il suo totale disinteresse per l'economia e le imprese. Pensa di risollevare il Paese con le pari opportunità, che sono importanti, o con la bellezza - chiosa il direttore di Libero -. A me fa ridere, sembra quasi che sia merito di Conte quando invece si è ritrovato l'Italia così com'è".

