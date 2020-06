Pietro Senaldi contro Toninelli a L'aria che tira: "Ma come ragiona?", lezione sulla giustizia

10 giugno 2020 a

Pietro Senaldi, direttore di Libero, è stato ospite di L'Aria che Tira il talk di La7 condotto da Myrta Merlino. Senaldi ha polemizzato con Danilo Toninelli sulla gestione del coronavirus da parte della Lombardia: "Nessuno ha fronteggiato l'epidemia meglio della Lombardia, le responsabilità sono personali. Se i medici di base non uscivano è responsabilità loro, sono dei liberi professionisti", ha spiegato Senaldi. La replica di Toninelli: "Ti prego, ma dai, sono dei liberi professionisti in convenzione, per cortesia. La responsabilità è politica". Pronta la nuova replica di Senaldi: "Lei ragiona per categoria, perché è massimalista. Io la giustizia penale la applico per categorie, ma per individui".

Il direttore di Libero ha citato il caso di Pavia dove è stato trovata la cura del plasma, mentre nella bergamasca sono stati i primi ospedali dove hanno provato ad evitare i trombi. "Sulla medicina territoriale, bisogna dire che sono dei liberi professionisti", ha precisato ancora Senaldi.

