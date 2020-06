Paolo Becchi sul M5S: "Scissione possibile, ma nessuna influenza su Conte. Dipende tutto da Grillo"

15 giugno 2020 a

Nel Movimento 5 Stelle si sta consumando lo scontro tra Beppe Grillo e Alessandro Di Battista. Quest’ultimo domenica è andato in tv da Lucia Annunziata, dichiarando che i grillini dovrebbero organizzare un congresso e invitando Giuseppe Conte a candidarsi, se interessato ad assumere la leadership del Movimento. “Si iscriva e al congresso porti la sua linea”, ha dichiarato Dibba, creando un certo scompiglio nel governo, che inevitabilmente finirebbe per ballare se i grillini dovessero riunirsi in assemblea costituente. Ma Grillo ha smontato subito il “ribelle” a 5 Stelle, replicando che questo non è il momento di un’assemblea: il garante continua a sostenere l’alleanza con il Pd e quindi il premier Conte. Secondo Paolo Becchi questa sarà una settimana decisiva per il M5S: “Le due diverse posizioni hanno iniziato a scontrarsi. Una scissione è possibile, dipende tutto dalle mosse di Grillo, ma non avrà nessuna influenza sul governo”. Di conseguenza per l’editorialista di Libero il premier “può continuare a dormire sonni tranquilli”.

"Iniziato lo scontro finale, ora è lotta tutti contro tutti". Becchi. il conto alla rovescia che decreterà le sorti del M5s

