Pietro Senaldi a L'aria che tira sul M5S: "Perché Beppe Grillo odia la sua creatura"

Pietro Senaldi in collegamento a L’aria che tira ha offerto il suo punto di vista sullo scontro interno al Movimento 5 Stelle che è guardato con una certa preoccupazione da Palazzo Chigi. “Alessandro Di Battista vuole cercare di restituire un’identità ai grillini. Il problema non è cosa vuole fare lui ma il Movimento. Beppe Grillo cambia idea ogni trenta secondi, ha un unico progetto - ha sottolineato il direttore di Libero - che è quello di disfarsi del M5S, la sua creatura che ormai odia, e cooptarlo dentro il Pd. Luigi Di Maio si sta facendo i fatti suoi alla Farnesina, tra l’altro non senza danni per il paese. Di Battista invece vuole provare a rimettere insieme i cocci del Movimento”.

Ma qual è il problema dei 5 Stelle? “Vanno avanti a reddito di cittadinanza, di emergenza e poi anche con la cassa integrazione per chi non ha lavorato. Ma non è sufficiente né per la ripresa - è l’opinione di Senaldi - né per prendere voti perché in questo paese c’è gente che sogna una società occidentale non completamente sussidiata”. Il direttore di Libero ha affermato di capire Di Battista, meno tutti gli altri 5 Stelle: “Forse la loro logica è rimanere lì con la scusa dell’emergenza e fare altri tre anni a nostre spese. Dibba vuole semplicemente dare un’identità al Movimento”.

