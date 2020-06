Vittorio Feltri, il messaggio a Platinette: "Ti ho sempre stimato e ti ringrazio"

25 giugno 2020 a

a

a

"Caro Platinette, mi hanno riferito le parole gentili che hai detto su di me e ti ringrazio". Nel giorno del suo compleanno, Vittorio Feltri omaggia su Twitter una delle drag queen più famose della televisione italiana. "Io ti ho sempre stimato per la tua intelligenza - aggiunge il direttore di Libero - e il tuo acume fin dai tempi di Maurizio Costanzo". Ospite di Marco Liorni nella diretta di ItaliaSì su Rai1, Platinette aveva voluto spendere qualche parola per il compleanno di Feltri: "Ci tengo a salutarlo perché una delle prime edizioni di Milano-Roma, fatta per la Rai, ci vide insieme in una macchina a fare tutto il tragitto. E' una persona più disponibile di quello che si può pensare e anche più coraggiosa, visto che era come me e io ero in altre vesti (quelle della drag queen, ndr)".

