Paolo Becchi e la Liguria in tilt: "Governo e Autostrade stanno cercando di distruggerla"

"Stanno cercando di distruggere la Liguria". Anche Paolo Becchi è sconcertato da quanto sta accadendo nelle ultime ore in Liguria, con il traffico in tilt e l'incognita dei viadotti "sotto sequestro" per motivi di sicurezza. L'editorialista di Libero, genovese, punta il dito contro "governo centrale e Autostrade": "Quello che sta succedendo - scrive su Twitter - è intollerabile: il Governo ti lascia uscire di casa per chiuderti per ore in autostrada. Basta Presidente, è venuto il momento di agire!", è l'appello finale al governatore Giovanni Toti.

