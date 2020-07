Paolo Becchi, frecciata al governo "perditempo": "Mes tua vita mea", peggio di così

01 luglio 2020 a

Il Mes è una spina nel fianco del governo che si ritrova diviso: da una parte il Pd a favore, dall'altra il Movimento 5 Stelle contrario. Ma soprattutto è un cappio al collo per gli italiani e Giuseppe Conte se n'è accorto, tanto che cerca in tutti modi di rinviare la risposta all'Europa. Un dettaglio che non è passato inosservato a Paolo Becchi che sul suo profilo Twitter ha messo nero su bianco quanto sta realmente accadendo: "Mes tua vita mea - cinguetta in riferimento ai 36 miliardi di prestito per le spese sanitarie - . Ma non governo che prende soltanto tempo, sta in realtà perdendo tempo".

Secondo i retroscenisti più informati, infatti, all'uscita di Nicola Zingaretti che esortava ad accettare in fretta i soldi europei, il premier avrebbe risposto con una sorta di "poi vediamo". Insomma, un modo come un altro per non creare una crisi di governo con il M5s a cui deve la sua poltrona.

