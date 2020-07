Recovery Fund, Pietro Senaldi contro la task-force di Conte: "Io mi sposo, poi di notte chi fa il mio dovere?"

24 luglio 2020 a

a

a

Siamo a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su La7. Ospite in collegamento c'è il direttore di Libero, Pietro Senaldi, il quale mette nel mirino la scelta del governo di istituire l'ennesima task-force per decidere come gestire i miliardi che arriveranno dal Recovery Fund. Per contestare la decisione di Conte, Senaldi usa un paradosso: "Io mi sposo e poi la notte ci pensa la task force a fare il mio dovere?". Insomma, Conte ancora una vola scarica le sue responsabilità. E ancora, sull'intesa raggiunta in Europa afferma: "Sembra che abbiamo vinto la Coppa del Mondo, ora la lustrino. Conte spesso non si fida dei partiti che reggono la sua maggioranza", conclude Pietro Senaldi.

"Come aver preso Lukaku al posto di Cristiano Ronaldo". Senaldi, ma quale festa? La verità sul Recovery Fund

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.