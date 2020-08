Paolo Becchi, il professore avverte Sergio Mattarella: "Ma quale ruolo di garanzia?"

31 luglio 2020 a

a

a

"Perdoni Presidente se mi permetto, uno stato di emergenza senza emergenza, il capo dell’opposizione a processo, al governo c’è un partito che ha perso le elezioni ed è Lei che lo ha favorito con modalità discutibili la scorsa estate e ora si trincera dietro il ruolo di garanzia?". Questo il tweet di Paolo Becchi che chiede lumi sull'attuale situazione politica al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al suo ruolo di garante della Costituzione.

Il professore fa riferimento alle parole dette da Mattarella oggi alla cerimonia del Ventaglio: "Non entro nel dibattito politico, come è dovere di chi ricopre ruoli di garanzia", spiegando così ai giornalisti di non poter rispondere a tutte le loro domande, spiegando che "non divisioni ci vogliono, ma comuni prospettive per la ripresa".

